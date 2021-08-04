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160 yangın kontrol altına alındı, 14'ünü söndürme çalışmaları sürüyor
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
160 yangın kontrol altına alındı, 14'ünü söndürme çalışmaları sürüyor

160 yangın kontrol altına alındı, 14'ünü söndürme çalışmaları sürüyor

Yangın görüntüleri

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Orman Yangınları İş Makinası Devam Eden Yangınlar Orman Yangını Helikopter 


- Türkiye’nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarından 160’sı kontrol altına alındı. Antalya, Muğla, Aydın, Isparta ve Denizli'deki 14 yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, söndürme çalışmalarında yaklaşık 5 bin 250 personelin görev yaptığı öğrenildi. Orman Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 28 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında toplam 39 ilde 174 adet orman yangını meydana gelirken bu yangınların 160'sı kontrol altına alındı. Antalya, Muğla, Aydın, Isparta ve Denizli'deki 14 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, ekipler 98 kırsal alan yangınına müdahale etti. Şu an itibariyle devam eden yangınlarda toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ve yaklaşık 5 bin 250 personelin mücadelede görev yaptığı öğrenildi. (RU-
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