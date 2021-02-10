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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
15 yıldır caminin tüm ihtiyaçları bu şekilde karşılanıyor

15 yıldır caminin tüm ihtiyaçları bu şekilde karşılanıyor

-Marangozhanden detaylar

Hayırseverler 

--İşnenen odunların işlenmesi detay
--Yapılan rop ve detaylar

( BİLECİK )- Yardımseverlerin bağışladığı odunları işleyerek cami yararına satıyorlar- Bilecik'i n en büyük camisinin altında kurulan marangozhanede günde 4 ton odun işlenip satılıyor- Marangoz Hasan Erdoğan;- "Caminin yapımında hayırsever desteği çok az, en büyük gelir kaynağımız işlediğimiz keresteler oldu" BİLECİK

- Bilecik'te Kayıboyu Camii'nin bütün eksikleri ve ihtiyaçları, bina zemininde açılan marangozhanenin işletilmesi sonucu sağlanan gelirle tamamlanmaya çalışılıyor. Kayıboyu Cami Yaptırma Yaşatma ve Kültür Derneği Başkanı aynı zamanda caminin bulunduğu Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ehliman Bozkurt'un öncülüğünde gönüllülük esasına göre hayırseverlerin bağışladığı tomruk ve keresteden sağlanan gelirle caminin eksikleri tamamlanmaya çalışılıyor. Orman Bölge Müdürlüğünden ve köylülerden envantere kayıtlı hibe tomruk alıp işlediklerini anlatan marangoz Hasan Erdoğan, "15 yıldır işleyen bir atölye. Tomruk ve keresteden gelir sağlıyoruz. Tüm gelirini camiye aktardık ve halen de aktarıyoruz. Caminin yapımında hayırsever desteği çok az. En büyük gelir kaynağımız işlediğimiz keresteler oldu. Halen caminin tüm giderlerinin marangozhaneden kazanılan parayla karşılanıyor. Gelen odunlar 15 yıldır burada işliyoruz. Vatandaşlarımıza satıyoruz. Günde 3-4 ton odun kesiyoruz. Geçen sene satışlar daha iyiydi, ama su sene fazla talep yok. Geçen yıl da bu yıl gibi odunun tonunu 500 liradan satıyoruz. Nakliye isteyenler buradaki traktörümüz ile ücretsiz bir de nakliye yapabiliyoruz" dedi.
(CKT-Y)
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