15 Temmuz ve Gara şehitleri Fatih Camii’nde anıldı

( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- 15 Temmuz Derneği ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği, her ay 251 Hatim programı, Fatih Camii’nde gerçekleştirildi.

Programda Gara’da şehit edilen 13 asker, polis ve vatandaşlarımız için de dua edildi. 15 Temmuz Derneği ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği her ay 251 Hatim Programı, pandemi koşulları nedeniyle bir süredir İstanbul merkezli olarak yapılıyor. Programda 15 Temmuz gecesi şehit olan 251 vatandaşımız başta olmak üzere vatan için canını feda eden tüm şehitlerimize okunan hatimlerin duası ve mevlid yapıldı. Gara’da şehit edilen 13 asker, polis ve vatandaşlarımız için de dualar edildi. Bu ay Fatih Belediyesi’nin de iştirak ettiği programa Belediye Başkan Mehmet Ergün Turan, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programda vatandaşlara lokum ikram edildi. “Gara’da şehitlerimizi andık” Fatih’in 15 Temmuz’da en büyük şehitliğin yaşandığı mekanlardan bir tanesi olduğunu söyleyen Fatih Belediyesi Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Her bir şehidimiz için hatim programını gerçekleştirdik. Yüzlerce, binlerce hatimler şehitlerimiz için okunuyordur ama temsili olarak her ilçemizde de bunların duaları yapılıyor. 15 Temmuz’da alanda olan arkadaşlarımız ve siyasi büyüklerimiz ile 15 Temmuz şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi, en son Gara’da şehitlerimizi andık. Mukaddesat bilincini ve vatan, toprak, bayrak, din, namus bilincini de unutturmamak lazım. Fatih’in bir özelliği de 15 Temmuz’da en büyük şehitliğin yaşandığı mekanlardan bir tanesi. Türkiye’nin tamamı ayaktaydı ama Saraçhane Meydanı ve emniyetin önünde şehitlerimiz oldu. O yüzden tekrar buradan rahmet diliyorum” dedi.

