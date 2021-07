15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi

-Serginin açılması

- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Bin yıldır her bir santimi şehit kanlarıyla sulanmış, vatan dediğimiz bu kutsal topraklar tarihimizde görülmemiş bir kalleşliğe maruz kaldı” dedi.

15 Temmuz demokrasi şehitleri ve gazilerini anmak üzere, Ankara Milli Kütüphane sergi salonunda 63 fotoğraftan oluşan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu sergi Milli Kütüphane’de düzenlendi.

Sergi açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, “Biliyorsunuz bundan tam 5 yıl önce, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz, devletimiz, hükümetimiz hain bir darbe girişimine şahit oldu. Bin yıldır her bir santimi şehit kanlarıyla sulanmış, vatan dediğimiz bu kutsal topraklar tarihimizde görülmemiş bir kalleşliğe maruz kaldı. Öyle ki FETÖ’cü hainler, o gece doğrudan Kurtuluş Savaşımızı yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisimizi hedef aldılar. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanını, hükümetimizi hedef aldılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Özel Harekât Başkanlığı'nı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nü hedef aldılar. Gözlerini bile kırpmadan bu aziz milleti hedef aldılar. Milletin evlatlarının üzerine bombalar, kurşunlar yağdırdılar. Ama o gece, mensubu olmaktan şeref duyduğumuz bu büyük milletin evlatları, üzerlerine tank namluları, otomatik silahlar doğrultulmasına, üzerlerine helikopterlerle, uçaklarla bombalar yağdırılmasına rağmen, kadın erkek demeden çıplak elleriyle o hayâsızca akına dur, dedi” ifadelerini kullandı.Serginin özellikle Milli Kütüphane'de yapılmasının sebebinin buradaki okuyucuların çoğunun gençler olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Yavuz, “Her yıl 15 Temmuz’da çeşitli sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu seneki etkinliklerimizden bir tanesi de görmüş olduğunuz fotoğraf sergisi. Her biri bir sanat eseri olan fotoğraflarla bir sergi açtık. Sergiyi özellikle Milli Kütüphane'de yapmamızın sebebi de buradaki okuyucularımızın çoğunun gençler olması. Gençlere daha rahat ulaşabilmek için onların o gece yaşananları unutmamaları için hafızalarında yer tutması için özellikle gençlere ulaşabildiğimiz bir mekan olan milli kütüphaneyi seçtik” diye konuştu.

“15 Temmuz’da yaşananlar, gazeteciler tarafından tarihe silinmeyecek şekilde nakşedildi”“O gece tam 251 şehit verildi, 251 kahramanlık hikâyesi yazıldı. 2196 vatandaşımız yaralanarak gazi oldu” sözleriyle konuşmasına devam eden Yavuz, “Çok şükür milletimizin öncülüğünde, kahraman güvenlik güçlerimizin desteğiyle o hain girişim başarıyla bertaraf edildi. Aradan geçen 5 yıl süresince her gün, nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu ve bu hain girişimin ülkemize sosyal ve ekonomik anlamda ne büyük zararlar verdiğini tekrar tekrar görüyoruz. Elbette üzerimize düşen, nasıl ki sahip olduğumuz kültürel, tarihi değerlerimizi kültür-sanat faaliyetleri vasıtasıyla en iyi şekilde aktarıyorsak yaşananları, yaşatılanları ve yaşatanları tüm detaylarıyla, tüm çıplaklığı ile yeni nesile aktarmak ve anlatmak. 15 Temmuz’da yaşananlar, o gecenin kahramanlarından gazeteciler tarafından tarihe silinmeyecek şekilde başarıyla nakşedildi. Biz de o günün unutulmaması için bu fotoğrafları yeniden sizlerle buluşturmak istedik. O geceye dair fotoğraflara her baktığımda 'İyi ki bu şerefli milletin mensubuyum' diyorum. Çünkü bu fotoğraflarda birliği, beraberliği, kardeşliği ve bağımsızlık tutkusunu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. 'Ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım' diyen bu millet için, devlet için gerekirse canından vazgeçen ve vazgeçebilecek milyonları görüyorsunuz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle anmak istiyorum. 63 fotoğraflık seçkiden oluşturulan sergide fotoğrafları bulunan tüm gazetecilerimizi kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Bu anlamlı serginin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri de ayrıca kutluyor, Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum" şeklinde konuştu.