15 ayın ardından ziyarete açılan Ertuğrul Gazi Türbesi'nde yoğunluk

( BİLECİK -ÖZEL)- Kayı aşireti lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesini ilk gününde binlerce kişi ziyaret etti- Türbeye gelen ziyaretçilere gönüllü olarak Ertuğrul Gazi'nin hayatını anlatan Çetin İkiz:- "Son iki gündür türbenin ziyarete açılmasıyla binlerce kişi ziyarete geldi"- "Diziden önce Ertuğrul Gazimizin hayatını kimse bilmiyordu"- "Osman Gazi’nin doğduğu yer, Osmanlı’nın tohumlarının toprakla buluştuğu nokta Söğüt'tür"- "Ertuğrul Gazi’nin kendi elleriyle yaptığı Kuyulu Mescid’i ziyaret etsinler" BİLECİK



- Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Kayı aşiretinin lideri Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan türbesi, 15 ay sonra yeniden ziyaretçilere açıldı. İlk gün Türkiye'nin çeşitli illerinden vatandaşlar türbeye akın etti.Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi'nin türbesi korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yılın mart ayında ziyarete kapatılmıştı. 15 ayın sonunda türbe pandemi kuralları çerçevesinde ziyarete açıldı. İlk gün Eskişehir, İstanbul, Ankara ve Kocaeli gibi illerden ziyaretçiler türbeye akın ederken, bol bol dualar okudular. Türbe dışında Ertuğrul Gazi'nin hanımı Halime Hatun, oğlu Savcı Bey ve silah arkadaşlarının kabirleri de bulunurken, türbe çevresinde adeta iğne atsan yere düşmedi."Osman Gazi’nin doğduğu yer, Osmanlı’nın tohumlarının toprakla buluştuğu nokta Söğüt'tür"Türbeye gelen ziyaretçilere gönüllü olarak Ertuğrul Gazi'nin hayatını anlatan Çetin İkiz, "Ne yazık ki tüm dünyayı saran pandemiden dolayı Ertuğrul Gazi Türbesi ziyarete geçtiğimiz yıl 15 Mart'ta kapatılmıştı ve geçtiğimiz günde ziyarete açıldı. 2 gündür yoğun bir ilgi var. Şu anda vatandaşlarımız dedeleri Ertuğrul Gazi’yi ziyarete geliyorlar. Ertuğrul Gazi’nin hayatının son 51 yılı Söğüt’te geçiyor. Osman Gazi’nin doğduğu yer, Osmanlı’nın tohumlarının toprakla buluştuğu nokta Söğüt'tür" dedi.

"Diziden önce Ertuğrul Gazimizin hayatını kimse bilmiyordu"İkiz, final yapan "Diriliş Ertuğrul" ve şu an devam eden "Kuruluş Osman" dizilerinin ziyaretçi artışında çok faydası olduğunu anlatarak, "Diziden önce Ertuğrul Gazimizin hayatını kimse bilmiyordu. Aslında bakarsanız Ertuğrul Gazi dendiğinde sadece şunu söylüyorlardı; Osmanlı’nın kurucusu olan Osman Gazi’nin babası Ertuğrul diye biliniyordu. Ancak Diriliş Ertuğrul ile beraber aslında Ertuğrul Gazi'nin kim olduğu, nereden geldiği, soyu nedir, nasıl bir hayat yaşamış bunlar dizi ile birlikte tekrar gündeme geldi. Diziden önce tabii ki bu kadar yoğun bir ziyaret yoktu. Buna yüzde yüz katkısı olan tek şey dizidir. Yapanlara da çok teşekkür ediyoruz. Tarihimizi anlattılar, bizden sonraki genç nesiller de dedeleri Ertuğrul Gazi’yi görmeye geliyorlar. Herkes elinden geldiğince defalarca gelerek ziyarette bulunuyorlar" dedi.

"Son iki gündür türbenin ziyarete açılmasıyla binlerce kişi ziyarete geldi"Pandemiden sonra türbenin açılmasıyla insanların akın akın Söğüt'e geldiğini anlatan Çetin İkiz, "Yaklaşık 5 yıldır da yoğun bir şekilde ziyaretçi artışı var. Pandemi öncesine kadar cumartesi, pazar olmak üzere hafta içi her gün burada ziyarete geliyorlardı. Son iki gündür türbenin ziyarete açılmasıyla ziyaretler biraz daha yükseldi. Burada dedemiz Ertuğrul Gazi'nin kabri, eşi Halime Hatun ninemizin, oğlu Savcı Bey’imizin kabirleri vardır. Diğer kabirlerimizin yüzde 85’i temsilidir" dedi.

"Ertuğrul Gazi’nin kendi elleriyle yaptığı Kuyulu Mescid’i ziyaret etsinler"İkiz, türbe hakkında bilgi vererek, "Burası Ertuğrul Gazi dedemizin vefatından sonraki noktasıdır. Bir de dedemiz Ertuğrul Gazi'nin gelip oba çadırını kurduğu, Osman Gazi dedemizin doğduğu, sünnetinin olduğu, kılıcını kuşandığı, nikahının kıyıldığı, bizim halk dilinde Kuyulu Mescid olarak bilinen, tarihte de Ertuğrul Gazi Mescidi olarak geçen mescidi vardır. Buraya gelen her ziyaretçimizin dedemiz Ertuğrul Gazi’nin kendi elleriyle yaptığı Kuyulu Mescid’i ziyaret etmelerini de bekliyoruz inşallah" dedi.