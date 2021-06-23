Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
138 gündür yaşam mücadelesi veren 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

138 gündür yaşam mücadelesi veren 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

hastane arşiv

Genç Kız Yaşam Mücadelesi Silahlı Saldırı Katil Zanlısı Mine Karakaş 

-emine karakaş foto

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da 7 çocuk babası kuzeni Aslan Karakaş'ın kumalık talebini reddedince uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan 16 yaşındaki Emine Karakaş, 138 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 4 Şubat'ta ilçeye bağlı kırsal Selamet Mahallesi'nde evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş amcasının kızı Emine Karakaş’ı kuma almak istediği iddia edildi. Emine, kumalık talebini reddedince Aslan Karakaş tarafından uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanmıştı. Yaşanan saldırının ardından Emine Karakaş, kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alındı, saldırgan ise kaçarak izini kaybettirdi. Karakaş, saldırıya uğradığı 4 Şubat'tan bugüne yaşam mücadelesi verirken, dün gece fenalaşması sonucu doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emine Karakaş, Bismil ilçesindeki kırsal Tepe Mahallesi'nde toprağa verilirken, katil zanlısı Aslan Karakaş’ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (SI-AKK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement