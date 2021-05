130 motosiklet sürücüsü Filistin için zafer sürüşü gerçekleştirdi

-- Basın açıklaması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırılar ile Mescid-i Aksa baskınına tepki olarak 130 motosiklet sürücüsü Tophane’den Eminönü’ne Filistin için zafer sürüşü gerçekleştirdi. Yapılan basın açıklamasında Filistinlilere yönelik yapılan zulüm kınandı. Hucurat Hareketi tarafından toplamda 130 motosiklet sürücüsünün katılımıyla Filistin için zafer sürüşü gerçekleştirildi.

Tophane’den hareket eden 130 motosiklet sürücüsü, Eminönü’ne gelerek Filistin halkına yapılan zulmü protesto etti. Yapılan basın açıklamasında Filistin halkına yapılan zulüm kınanarak, sloganlar eşliğinde tepki gösterildi. Hucurat hareketi yöneticisi Eyüp Güzel, yaptığı basın açıklamasında, İsrail’in saldırılarını unutmadıklarını bildirmek için burada olduklarını belirterek, "Gazzeli kardeşlerimizin o mübarek zaferini kutlamak, uzakta da olsak yüreklerimizin aynı attığını ilan etmek için motorlarımızı sürdük" dedi.

Güzel, açıklamasına şöyle devam etti: "Geçtiğimiz Ramazan ayında Filistin’deki İsrail’in saldırganlığını hepimiz öfkeyle izledik. Adlarına ’yerleşimci’ dedikleri Siyonist işgalciler Ramazan ayında saldırılarına ilk önce Şeyh Cerrah Mahallesi’nde başladılar. Bu mahalle Mescid-i Aksa’nın yakınında bulunan ve Filistinli Müslümanların yaşadığı bir mahalledir. Siyonistler burada evleri zorbalıkla gasp edip; yaşlı, genç, çocuk demeden Filistinli aileleri evlerinden çıkardılar. Bunu da işgal rejiminin kolluk kuvvetlerinin ve sözde savcılarının desteğiyle gerçekleştirdiler. Daha sonra aynı işgalciler uzun yıllardır hesaplarını yaptıkları Mescid-i Aksa’yı yıkma hayallerinin bir adımı olarak binlerce Siyonist işgalciyle birlikte Mescid-i Aksa’ya baskın yapacaklarını günlerce duyurdular. Filistinliler Mescid-i Aksa’ya yapılacak Siyonist baskınların önüne geçmek için günlerce Aksa’nın içerisinde ve çevresinde nöbet tutmaya başladılar. Bizler biliyoruz ki Filistinlilerin bu haklı ve kutlu mücadelesi bir vatan savunmasından ziyade kuzeyden güneye, doğudan batıya her Müslüman evladının kutsalı olan Mescid-i Aksa’nın savunması içindir. Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil her Müslümanın özelidir, kutsalıdır. Mescid-i Aksa’yı savunmak için Filistinli olmak gerekmiyor. Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa’ya yapmayı planladıkları Ramazan ayındaki baskınlara karşı anneler, babalar, genç kızlar ve erkekler, hatta çocuklar dahi tüm Filistinliler el ele verdiler ve canları pahasına direnişe geçtiler. Kudüs’ten Gazze’ye, Ramallah’tan diğer tüm bölgelere kadar Filistinliler işgalcilerin her türlü saldırısına karşı direndiler. 250’nin üzerinde şehit verdiler. Bu şehitlerin 60’tan fazlası ne yazık ki çocuktu. Basın aracılığıyla ve özellikle de sosyal medya aracılığıyla yaşananların bir çoğuna üzülerek, öfke duyarak, lanet ederek şahit olduk. Fakat bir şeye daha şahit olduk ki, Filistinlilerin direnişi karşısında işgalciler tek taraflı ateşkes ilan etmek zorunda kaldılar. Çünkü Filistinliler orada canları pahasına direnirken gerek bizler Türkiye’de gerekse de dünyanın farklı ülkelerinde her insan evladı işgalcilere karşı tepkisini dile getirerek gözdağı verdi. Filistinli kardeşlerimiz yalnız olmadıklarını en üst perdeden hissettiler. Altını çizmemiz gereken bir husus var. İsrail, Yahudiler için de ciddi bir problemdir. Bizler İsrail’in saldırganlıklarını unutmadığımızı bildirmek hem de Gazzeli kardeşlerimizin o mübarek zaferini kutlamak, uzakta da olsak yüreklerimizin aynı attığını ilan etmek için motorlarımızı sürdük. Zafer sürüşümüzün başlangıç noktası olarak ta İstanbul Fethinin merkez üssü olan Fatih Sultan’ın gemileri karadan çıkardığı yer olan Tophane’yi seçtik. Çünkü bizler fetihlerimizi ve fatihlerimizi anarken Kudüs’ümüzü, Mescid-i Aksa’mızı, Gazze’mizi hatırlıyoruz. Bugün aynı zamanda bundan 11 yıl önce Gazze’nin özgürlüğü için yola çıkan Mavi Marmara Gemisi’nde İsrailli haydutların katliam yaptıkları günün yıldönümüdür. O gemide şehadete kavuşan 10 canımıza rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Gazi olmuş kardeşlerimize ise ’ne mutlu sizlere’ diyoruz". Güzel, bugün iki tekerini Filistin için çeviren tüm sürücülere dua ettiklerini söyleyerek, "İstanbul’dan içerisinde Mescid-i Aksa’mızı barındıran Filistin’in tüm yürekli insanlarına, gençlerine, çocuklarına, annelere ve babalara selam ediyoruz" dedi.

Güzel, programı düzenleyenleri sıralayarak sözlerini tamamladı: "Hucurat Hareketi, İHH Motorize Arama Kurtarma, Muhafazakar Motorcular Kulübü, Osmanlı Motosiklet Kulübü, MAKUD, Ayyıldız Motorcular Birliği, İki Teker Kardeşliği Motosiklet Kulübü, CBF 150 Tuning". (MFA-E)