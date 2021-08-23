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13 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili 1 kişi tutuklandı
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
13 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

13 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Arşiv görüntüler

( VAN ) VAN

Operasyon Akalan İpekyolu Göç Gözaltı 


- Van'ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan minibüsteki düzensiz göçmenlerden 13’ünün hayatını kaybettiği kazayla ilgili 1 kişi tutuklandı. Muradiye ilçesinin Yumaklı Mahallesinde 10 Temmuz 2021 tarihinde düzensiz göçmenleri taşıyan 65 ER 186 plakalı aracın kontrolden çıkarak kaza yapması sonucu araçta bulunan 1 organizatör ve 13 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili yapılan operasyonda Y.O. (28) isimli bir kişi de İpekyolu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Muradiye Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Y.O., yakalanarak cezaevine gönderildi. (MSA-Y)
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