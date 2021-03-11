12 yaşındaki Metehan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

-Metehan'ın fotoğrafı

-Kuran okurken ses kaydı



( AMASYA ) AMASYA



- Amasya’nın Suluova ilçesinde evinde elektrik akımını kapılan 12 yaşındaki Metehan Coşkun hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi’ndeki evlerinde odasında elektrik kablolarıyla oyun oynayan Metehan Coşkun bir süre sonra annesi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Eve gelen 112 acil sağlık ekiplerinin incelemesinde elektrik akımına kapıldığı belirlenen Coşkun, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Öğrenim gördüğü Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu’nun başarılı öğrencileri arasında gösterilen Coşkun, Nusratiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Bir fırında çalışan baba Kenan Coşkun ve ev hanımı anne Gülefer Coşkun’un üzüntüsü yürekleri burktu.Çiftin bir kız çocuklarının da bulunduğu öğrenildi.



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