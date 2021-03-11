Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
12 yaşındaki Metehan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

12 yaşındaki Metehan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Cenaze namazından detay görüntüler

Elektrik Akımı Cenaze Namazı Öğrenciler Sağlık Ekipleri Kız Çocuklar 

-Metehan'ın fotoğrafı
-Kuran okurken ses kaydı

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Suluova ilçesinde evinde elektrik akımını kapılan 12 yaşındaki Metehan Coşkun hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi’ndeki evlerinde odasında elektrik kablolarıyla oyun oynayan Metehan Coşkun bir süre sonra annesi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Eve gelen 112 acil sağlık ekiplerinin incelemesinde elektrik akımına kapıldığı belirlenen Coşkun, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Öğrenim gördüğü Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu’nun başarılı öğrencileri arasında gösterilen Coşkun, Nusratiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Bir fırında çalışan baba Kenan Coşkun ve ev hanımı anne Gülefer Coşkun’un üzüntüsü yürekleri burktu.Çiftin bir kız çocuklarının da bulunduğu öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement