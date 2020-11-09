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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
12.Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Dışişleri Şehitliği’nde tören düzenlendi - ANKARA

12.Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Dışişleri Şehitliği’nde tören düzenlendi - ANKARA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla düzenlenen tören saygı duruşu - Kuran - ı Kerim’in okunması ve dua edilmesi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun şehitleri kabri başında anması ve karanfil bırakmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla 12.Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Dışişleri Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Şehit Saygı Duruşu Irak 

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