Uzun Ömür Hakkında

Alanında uzman konuklarla sağlık ve hayata dair her şey bu programda konuşulacak... Kilo problemlerinden kalp hastalıklarına, hayatın zorluklarıyla başa çıkabilme yollarına ve birçok hastalığın teşhis ve tedavi yöntemlerini ekranlara getiriyor olacak…...

-Çorap dağıtımı-Mehmetçikten teşekkür( ANKARA )- MSB: ”Zeliha ninemizin mektubunu okuyan Mehmetçiklerimiz, birbirinden güzel çorapları giyerek operasyon hazırlıklarına başladı”- Zeliha nine:” Vatan olmadan İslamımızı yaşayamayız, özgür kalamayız” ANKARA- 117 yaşındaki Zeliha Barlas, Şırnak’ta Kureşin Tepe Üs Bölgesi’ndeki Mehmetçikler için rengarenk 115 çift çorap ördü. Zeliha nine çorapların yanı sıra Mehmetçiklere duygu dolu bir de mektup gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Paylaşımda 117 yaşındaki Zeliha Barlas tarafından Şırnak’ta zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçiklere gönderdiği 115 çift çorabın Mehmetçik tarafından giyilip, operasyona çıkılması görüntüleri yer aldı. Paylaşımda ayrıca Zeliha ninenin Mehmetçiklere gönderdiği duygu dolu mektubun okunmasına yer verildi.Paylaşımda Mehmetçiklerin, Zeliha ninenin gönderdiği çoraplardan ve mektup üzerine duygularına da yer verildi.MSB tarafından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi: “Zeliha ninemizin mektubunu okuyan Mehmetçiklerimiz, birbirinden güzel çorapları giyerek operasyon hazırlıklarına başladı.Çorapların giyilmesinin ardından Kahraman Mehmetçiklerimiz bölgede terör örgütü PKK’ya yönelik keşif, gözetleme ve dinleme faaliyetleri icra etti. Komandolarımız operasyon sırasında ise Zeliha ninemize birbirinden güzel mesajlar da gönderdi. Bu asil milletin kahraman evlatlarını unutmayarak birbirinden güzel çorapları Mehmetçiklerimize bağışlayan, hayır dualarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek olan 117 yaşındaki Zeliha ninemize bir kez daha teşekkür ediyor, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Zeliha ninemizin ellerinden öpüyoruz.” MSB tarafından yapılan paylaşımda Zeliha ninenin mektubu okundu. Zeliha nine mektupta şunları ifade etti: “ Asker evlatlarım sizlere selam ve dualar gönderiyorum. Ne mutlu sizlere. Sizler Peygamber Ocağı’nda görev yapıyorsunuz. Vatan nöbetlerinizle bizler rahat nefes alıyoruz. Size minnettarız. Gönderdiğim bu mütevazı çorapları, kusurunu eksiğini görmeyin. Biliyorum bazıları farklı renklerden oldu, bazılarının motifleri tutmadı, yaşıma bağışlayın. Ama şunu bilin ki besmele ve duayla ördüm. Bu çok büyük, değerli bir görev. Vatan olmadan İslamımızı yaşayamayız, özgür kalamayız. Bunun içindir ki vatanımız, dinimiz, özgürlüğümüz birbirinden ayrılmaz bir bütün gibidir. Ben Zeliha nineniz olarak sizlere hep duacıyım. Ayağınıza taş değmesin. Ayaklarınız hiç üşümesin. Duanızda bir defa olsun hatırlayınız. Sizleri Allah’a emanet ediyorum.” Yapılan paylaşımda askerler duygularını şu şekilde ifade etti: “ Sevgili nineciğim göndermiş olduğun sevgi dolu hediyelerini aldım. Sizin gibi Peygamber Ocağı’nda bulunan asker evlatlarını düşünen, dualarını eksik etmeyen büyüklerimizin olması bizim için bir övünç kaynağıdır. İyi ki varsınız. Teşekkür eder, ellerinizden öperim. Sevgili nineciğim, anne kokan hediyenizi ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Ne mutlu bizlere ki senin gibi asker evlatlarına dua eden fedakar annelere sahip asil bir milletin neferiyiz. Teşekkür ediyor, ellerinizden öpüyorum. Sevgili ninem, dualarınla örüp, göndermiş olduğun çoraplarını aldım. Hediyen ve duygu dolu mektubun için teşekkür ediyorum. Biz torunlarınıza bıraktığınız kutsal emanetlerinize canımız pahasına sahip çıkacağımızdan emin olunuz. Ellerinizden öpüyorum. Sevgili ninem, öncelikle göndermiş olduğun güzel çoraplarını aldım, mektubunu okudum. Hem ayaklarımızı hem de yüreğimizi ısıttın. Duaların ve güzel dileklerin için teşekkür eder, ellerinizden öperim. Sevgili nineciğim, hediyelerin ve bizler için hediye ettiğin dualar gücümüzün bir tak daha artmasını sağlamıştır. Arkamızda sizlerin desteği ve duaları var oldukça her türlü güçlüğü aşarız.” (MC-