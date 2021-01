Yakın Plan Hakkında

Geç saatlere kadar, büyük emekler sarf edilerek çekilen dizilerin kamera arkası görüntüleri, setlerin günlük çalışma tempoları, oyuncular, yapımcılar ve senaristlerle çok özel röportajlar Yakın Plan ile evlerinize geliyor… Başarılı ve güzel sunucu Esra Balamir ile bu eğlenceli ve keyifli serüveni sakın kaçırmayın! Yakın Plan, her Cumartesi saat 23:00'de Beyaz TV’de…...

( MERSİN ) -- 9 çocuk 40 torun sahibi Ali Rıza Can, vatandaşlara dengeli beslenmelerini, maske mesafe hijyen kurallarına uymalarını istedi MERSİN- Mersin'in Silifke ilçesinde 111 yaşına giren 9 çocuk 40 torun sahibi Ali Rıza Can, vatandaşlara korona virüs uyarısında bulunarak maske, mesafe ve hijyene önem verilmesi gerektiğini söyledi.Işıklı Mahallesinde ikamet eden ve 111 yaşında olmasına rağmen yürüyüp kendi işlerini halledebilen Ali Rıza Can, korona virüs nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Çocukluk döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ü gören Ali Rıza Can maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlara sitemde bulundu. Ali Rıza Can, "Bu yaşıma kadar en çok tereyağı yedim. Süt içtim. Yoğurt yedim, kavurma yedim. Bu hastalıktan kurtulmak için dikkatli olmalıyız tedbirli hareket etmeliyiz. Maske takmayanlar resmen kör. Maskenizi takın. Başka yolu yok" dedi.Ali Rıza Can'ın oğlu Zafer Can ise, "Babam 9 çocuk 40 torun sahibidir. Kendi işini kendisi görür. Babam dengeli beslenin diyor. 111 yaşında maske takıyor. Valisi, kaymakam, muhtarı olarak bizler bazı vatandaşlara maske taktıramıyoruz. Sağlık çalışanlarımız bizler için uğraşıyor" diye konuştu.(MŞN-