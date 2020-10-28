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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
11’inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşiyor

11’inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşiyor

Fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya 


- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında “11’inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı'nın düzenlendiğini duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “11’inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantımızı Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştiriyoruz. #Filyasyon ekiplerimiz dünyaya örnek bir çalışma yapıyor. Güç bizde; Önlemlere uymak ve kendimizi korumak değişmez reçetemiz” ifadelerini kullandı. (ZA-
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