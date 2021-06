100 liralık kablo çalmak için otobüslere 15 bin TL’lik zarar verdiler

-hırsızlık yapan şüphelinin araca binip inmesi

( ANTALYA ) - (ÖZEL)- Şüpheli 2 kardeş, otobüslerden çaldığı kabloları 100 liraya satarken, kablo kestikleri 3 otobüsü hurdaya çeirdiler ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde turizmde çalışan ve otellerin açılmaması nedeniyle Külliye yakınlarında park halinde bulunan otobüslerden kablo çalan hırsızlar yakalandı. Hurdacılık yaptığı belirtilen 2 kardeş, otobüslerden çaldığı kabloları 100 liraya satarken, kablo kestikleri 3 otobüste en az 15-20 bin TL zarar olduğu bildirildi.

Turizm sektöründe hizmet veren bir firmaya ait otobüslerden 3 tanesi şoför mahallinin ön bölümündeki kabloları kesilerek çalınmak suretiyle zarar gördü. Otellerin açık olmaması nedeniyle Örnek Mahallesi 1503 sokakta Külliye Camii arkasında park halinde bulunan 07 C 74656, 07 C 748 39 ve 07 C 74837 plakalı otobüslerin, 26 Mayıs gecesi arka kapısı açılıp girilerek ön kısmında bulunan kablolar kesilerek çalındı. Şüpheliler ayrıca otobüslerden bir tanesinden de teyp çaldı. Sabah otobüsleri çalıştırmak için gelen görevlinin otobüslerin çalışmaması üzerine yaptığı kontrolde kabloların kesildiğini görmesi üzerine güvenlik güçlerine haber verildi.

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelileri belirlemeye çalıştı. Asayiş ekipleri çalışmalarını sürdürürken, 28 Mayıs sabahı otobüslerin kablolarını tamir için gelen usta, bir gün önce yarısı kesilen 07 C 74656 plakalı otobüsün kablosunun tamamen kesilmiş olduğunu gördü. Asayiş Büro Amirliği ekipleri yapmış oldukları çalışma sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin şahin marka bir araçla geldiğini belirledi. Aracı bulan ekipler, hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen Baran K. ve kardeşi Murat K.’yı yakaladı.Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderilirken, şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçundan 3 bin 150’şer TL” para cezası uygulandı. “Kablonun hurdası 100 TL, araçların tamiri 15-20 bin TL” Şüphelilerin otobüslerden kesmek suretiyle çaldıkları kablonun hurda değerinin en fazla 100 lira olduğu belirtilirken, otobüslerin kablolarını tamir edecek ustanın sadece Bursa’da olduğu, 3 otobüsün masrafının 15-20 bin lirayı bulacağı, oteller açıldığı için otobüslerin çalışamamasının zararı daha da artırdığı bildirildi.

