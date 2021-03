10 kadının kurduğu kooperatif 25 hemcinslerine ekmek kapısı oldu

-Yapım esnasından görüntü

-Farklı açılardan görüntü

-Başkan Yusuf Gülsever röp.

-Arife İnan röp.



( DENİZLİ ) -- 10 kadın kooperatif kurup ürünleri kendi markalarıyla piyasaya sürüyor DENİZLİ



- Denizli’nin Baklan ilçesinde 10 kadın bir araya gelip belediyenin de desteğini alarak 3 ay önce Bakova Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu. Şuan 25 kadının görev aldığı kooperatifte ilçede yetiştirilen ürünler işlenerek hijyenik ortamda makineler tarafından paketlenip kendi markasıyla piyasaya sürülüyor. Denizli’nin Baklan ilçesinde belediye desteğiyle üç ay önce Bakova Kadın Girişimciler üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu. 25 kadının görev aldığı kooperatif bünyesinde bölgede üretilen tarım ürünleri işlenerek katma değer sağlanıyor. Hijyenik ortamda hazırlanan erişteler, pekmez, sirke, sumak, badem, reçel çeşitleri, haşhaş, susam ezmeleri ve turşular tamamen otomatik makinelerde paketleniyor. Kendi markasıyla barkod sistemine uygun olarak hazırlanan ürünlerin pazarlanmasına da başlandı. Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, ilçedeki kadınların birlikteliğiyle kurulan kooperatife destek verdiklerini, kadın istihdamının artmasına yönelik çalışmadan memnun olduklarını belirterek, “Kooperatifimiz 2020 yılı aralık ayında kuruldu. Kadın arkadaşlarımızın bir araya gelerek, birlikteliği sağlayarak kurmuş oldukları bir kadın girişimi. Bakova Kadın Girişimi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi. Kooperatif kurulduktan sonra kendileri el emeği yörenin ürünlerini işleyerek insanımızla tüketicilerimizle bunu buluşturmak düşüncesiyle işe koyuldular. Kendilerine ihtiyaç duyulan makine ekipmanları de her ne kadar el emeği olsa da birinci işlem olarak bazı ürünler makineden, işlendikten sonra paketlenmesi etiketlenmesi konusunda bir kısım makineleri de temin ettiler, Ticaret Bakanlığımızın, tarım teşkilatımızın desteğini aldılar, üretime başladılar. Şu an yöresel ürün olarak susam, haşhaş diğer meyveler ayva diğer ürünler bunların reçelleri turşular, gayet güzel çalışma var” dedi.

Gerekli izinler alındı Tarım Müdürlüğünden paketlemeyle ilgili izinlerin alınması, muhasebe işlemleri için barkod sisteminin kurulmasına kadar tüm alt yapıyı da kurduklarını anlatan Başkan Gülsever, “Sofralara gidecek onlarda hem hijyen olarak, hem gıda güvenliği hem de yeterlilik olarak sofralarında bu ürünlerimizi görmüş olacaklar. Yöremizde aynı zamanda bu bölge bağ olarak da, Baklan Çivril, Çal, Güney bölgesinin bir bağ kültürü vardır. Bu bağlardan elde edilen pekmezler, sirkeler, bunlarda ambalajların içine koydular. İnsanımıza sunmuş olacaklar. Haşhaş ve susam ezmesi bizim bölgemizde bulunur. Pekmezle karıştırılır enerji verir, arkadaşlarımız bunu sofraya gelecek şekilde hazırlayıp piyasaya sürme aşamasına geldiler. Kendilerine başarılar diliyorum bu birliktelik bozulmasın. Önce on arkadaşımız bir araya geldi. Şuan 25 kişi oldular” dedi.

Tarlada üretilecek, kooperatifte işlenecek Kooperatifle birlikte tarlada ürettikleri ürünlere katma değerde kazandıracaklarına dikkat çeken Bakova Kadın Girişimciler üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Arife İnan’da, “Başkanımız bize yardımcı oldu her aşamada yanımızda oldu. Yaparız dedik neden yapmayalım. Başkanımızın aracılığıyla bu işe başladık. Ekonomimize katkı olsun, ön ayak olalım bizden sonra gençlere kapı açılsın diyerekten bu kooperatifi kurma gereği duyduk. Kendim ev hanımıyım ama çiftçilikte yapıyorum. Baklan’a iki yıldan bu yana domates, kapya biber, turşuluk biber, turşuluk salatalık yapıyor, onları üretip işleyelim diye bu kooperatifi açma gereği duyduk” diye konuştu.

