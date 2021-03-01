Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
1 Mart onun günü... Boyacılıkla kazandı, bir doktor ve bir öğretmen yetiştirdi

1 Mart onun günü... Boyacılıkla kazandı, bir doktor ve bir öğretmen yetiştirdi

- Boyacı doğan detay

Kutlay Devlet Memuru Öğretmen Memur Ayakkabı Boyacısı 

-- Büfe detay
-- Büfeye gelişi ve açması detay
-- Ayakkabı boyaması detay
-- Genel detaylar
-- Röp

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de 20 yıl önce 1 Mart tarihini ‘Dünya Boyacılar Günü’ ilan edip, tek başına kutlayan 52 yaşındaki ayakkabı boyacısı Doğan Dölçek, 1 metrekarelik dükkanından elde ettiği kazançla 2 çocuğunu okutup, doktor öğretmen olmalarını sağladı. Kentte 10 yaşındayken ayakkabı boyacılığına başlayan Doğan Dölçek (52), 42 yıldır bu mesleği icra ediyor. Yenişehir Mahallesi Hükümet Caddesinde kendisine tahsis edilen kulübede ayakkabı boyacılığı yapan Dölçek, 2001 yılında 1 Mart’ı kendisi ‘ Dünya Boyacılar Günü’ ilan etti. Her yıl 1 Mart’ı kendi başına kutlayan Dölçek, 1 metrekarelik büfesinden elde ettiği kazançla iki çocuğunu okuttu. Çocuklarından biri doktor, 1'i ise öğretmen oldu. Her gün işe tıraşlı ve kravatlı gelen Dölçek,giyimiyle de örnek oluyor. Hastalığına rağmen iki çocuğunu büyütüp meslek sahibi yaptığını söyleyen Dölçek, “Dünya boyacılar gününü 1 Mart 2001 yılında ilan ettim ve o günden bu yana 1 Mart tarihini Dünya boyacılar günü olarak kutluyorum. Ömrüm bu meslekte gitti. 10 yaşından bu yana ayakkabı boyacılığı mesleğini yapıyorum. Uzun yıllardır epilepsi hastası olmama rağmen bu halimle 2 çocuk büyüttüm ve meslek sahibi oldular çok şükür. Bir çocuğum doktor diğeri ise öğretmen oldu. Kendime 1 Mart tarihini dünya boyacılar günü olarak kutluyorum. Her günde bıkmadan usanmadan bu mesleğimi yapıyorum. Mesleğime bir devlet memuru ve amiri gibi geliyorum. Kıyafetlerimi giyip görevimi yapıyorum” dedi.
(MAÇ-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı