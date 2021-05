Zincir Mağazalar Derneği, “Normalleşme döneminde destekler devam etmeli”

- Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, sektöre yönelik desteklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.



Gıdadışı modern perakendenin temsilcilerinden Zincir Mağazalar Derneği düzenlenen basın toplantısı ile yeni dönem çalışmaları ve gündeme dair görüşlerini paylaştı. Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe’nin ev sahipliğinde düzenlenen online basın toplantısına dernek Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Üye yapısının genişlemesiyle çalışma konularının da çeşitleneceğini ve daha etkin faaliyetlerin planlandığını vurgulayan Tınastepe, sektörün tamamına dokunan her türlü konuda mevzuat, eğitim, istihdam oluşturma, teknoloji, verimlilik, sürdürülebilirlik, e-ticaret, pazarlama, omnichannel gibi her gündemi üyelerimizin destekleriyle işliyor, ortak fayda oluşturacak projeler çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

“Ortak çıkarlarımızı korumaya çalışıyoruz.” Mevzuat çalışmalarının ve yeni düzenlemelerin perakende sektörünün gündeminde her geçen gün daha da fazla yer tutmaya başladığına değinen Tınastepe, “Perakende sektörünün gündemi mevzuat haberleriyle ve yeni çıkan düzenlemelerle daha çok dolmaya başlıyor. Ticaretten çevreye, ithalattan taksitlere kadar birçok konudaki düzenlemelerin planlanmasında, kaleme alınmasında, hayata geçirilmesinde, yaşanan aksaklıkların giderilmesinde derneğimiz proaktif rol alıyor. Hem derneğimiz hem de işbirliği içinde olduğumuz diğer sektörel kuruluşlarla birlikte konularımızı ilgili makamlarda savunuyoruz, ortak çıkarlarımızı korumaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Sosyal krizi önlemek için bu desteğin sürmesi ve bazı yükümlülüklerimizin ötelenmesi gerekiyor” Sektörün toparlanma sürecinde önemli desteklere ihtiyaç duyacağının altını çizen Tınastepe, “Toparlanma sürecinde sadece bizim çabamız değil, pandeminin seyri daha büyük rol oynayacak. Vaka sayılarının kontrol altına alınması, önlemlerin düzgün uygulanması, sektörlerle birlikte yeni önlemler ve destekler için kararlar alınması, aşılama programının hızlanması bizim de telafi süremizi etkileyecektir" dedi.

Tınastepe Kısa Çalışma Ödeneği’nin devam etmesinin ve şartlarının kolaylaştırılmasının normalleşme döneminde kayıpların karşılanması aşamasında çok önemli olacağını kaydetti.

Tınastepe, destek taleplerine ilişkin olarak şunları söyledi: “Hayat normale dönmeye başlasa bile işlerimizdeki kayıplar anında yerine gelmeyecek. Daha büyük bir sosyal krizi önlemek için bu desteğin sürmesi ve bazı yükümlülüklerimizin ötelenmesi gerekiyor. Sektörümüz, pandemi öncesinde de mevcut teşviklerden çok fazla yararlanabilen bir sektör değildi. Teşvik sisteminin perakende operasyonlarını da kapsar şekilde revize edilmesi diğer bir talebimiz. Finansman kaynaklarına kolay ve hızlı erişim, borçların ötelenmesi için bankaların bazı fedakarlıklarda bulunması, faizsiz kredi imkanları sağlanması, vergi yükümlülüklerinin ötelenmesi, yapılandırmaların yürürlüğe alınması gibi taleplerimiz de finansman sorunlarımızı bir miktar yönetilebilir hale getirecektir” (Sİ-ÖFA