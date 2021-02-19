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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Zeytin budama atıkları ekonomiye kazandırılıyor

Zeytin budama atıkları ekonomiye kazandırılıyor

Budama görüntüleri

Sürgün Gübre Nitelik Hayvan 

-Drone görüntüleri
-Mücahit Kıvrak röportaj
-Zeytin Yaprağı çayı yapımı detayları

( BALIKESİR -ÖZEL) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit Körfezinde budama mevsimi ile birlikte başlayan çalışmalarda elde edilen budama atıkları ekonomiye kazandırılıyor. Zeytin hasat mevsiminin bitmesiyle birlikte başlayan budama çalışmaları hava şartları uygun oldukça yapılıyor. Zeytin ağaçlarının budamasından elde edilen dallar ve yapraklar imha edilmek yerine ekonomiye kazandırılıyor. Konu hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Budama artıklarının ekonomiye kazandırılması üzerine çeşitli çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi; zeytin yapraklarının çayının yapılması. Bir diğeri yine zeytin yapraklarının hayvanlara gübre olarak sunulması(?) Yine zeytin yapraklarının ve ince dalların komposto olarak kullanılması. Geriye dönük baktığımızda ise gübrelemede bunun çok büyük faydasını görüyoruz. Kalın dalları istersek budama parçalama makinalarında, traktörün arkasına takılır tipte, parçalayıp araziye yayabiliriz. İnce dal ve sürgünleri yine aynı şekilde arazide bunları yayıp gübrelemesinde faydalandırabiliriz. Budamanın da baktığımızda ekonomiye ciddi bir katkısı var çünkü her bir dal aynı zamanda gübre niyetine kullanılabilir ve yabancı otların çıkmasına engelleyici olarak da bakıldığında herbisit atmayı da azaltıcı nitelikte. Aynı zamanda hayvan beslenmesinde ve insanların zeytin yaprağı çayı olarak tüketmesinde de yine ekonomiye katkıları var” dedi.

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