Zammı beğenmeyen Hyundai Assan işçileri, yönetimi istifaya çağırdı

-Protestodan detay



( KOCAELİ ) - KOCAELİ



- Kocaeli’de bulunan Hyundai Assan fabrikasında teklif edilen yüzde 14 zam teklifini kabul etmeyen işçiler, dün akşamdan bu yana sürdürdükleri eylemlerini, bu akşamda devam ettirdi. İşçiler, soğuk havaya rağmen ıslık ve alkışlarla yönetimi istifaya çağırdı. Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Hyundai Assan fabrikasında, işçiler fabrika önünde dün akşam ve bu sabah sürdürdükleri zam eylemine, bu akşam üzeri de soğuk havaya rağmen devam etti. Toplu sözleşme görüşmelerinde teklif edilen yüzde 14’lük zammı kabul etmeyen işçiler, mesailerinin bitmesinin ardından servis araçlarına binmeyerek fabrika önünde yeniden eylem yaptı. Fabrika önünde ıslık ve alkışlar eşliğinde yönetimi istifaya çağıran işçiler, kendilerine teklif edilen yüzde 14 zammı yeterli bulmadıklarını belirtti.

İşçilerin dağılması için uyarılarda bulunan fabrika yetkilileri, "Biz önümüzdeki dönemde elimizden gelenin en iyisini yapmış olacağız. Birbirimize güvenmemiz lazım. Biraz zaman. Verilmiş bir söz var, yönetim size destek sağlayarak sözünü tutacak. 8 seneden bahsediyoruz, bir gün de çözülecek bir şey değil bu" dedi.

İşçiler sorunun çözülmesi konusunda fabrika yetkililerinden söz aldıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı. (FK-HFV-



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