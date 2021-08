Yerli ve milli uçaksavarda hedef; ihracat

-Röportaj



- Yerli ve milli uçaksavar ilk kez 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21)’nda sergileniyor. SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, 'yerli ve milli uçaksavar' olarak tanımlanan CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle dünyada bu silahı üreten 5’inci ülke Türkiye oldu” dedi.

15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21), 17 Ağustos Salı günü, İstanbul Büyükçekmece’deki fuar merkezinde başladı.

Hafif Silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), Türkiye’nin 'yerli ve milli uçaksavarı' olarak bilinen CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğini fuarın ilk gününde görücüye çıkardı. SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “Dakikada 650 mermi atabilen bir silah ve her türlü koşula uygun üretildi. Türkiye Cumhuriyeti’nden 750 adet sipariş aldık ama asıl hedefimiz ihracat” dedi.

“1200 adet ihracat siparişi aldık” Yerli ve milli uçaksavar yaparken asıl hedeflerinin ihracat olduğunu belirten C. Utku Aral, “ 12.7 milimetre uçaksavar dünyada sadece batıdaki belli firmaların NATO standardındaki ürettiği bir üründü ve Türkiye bunda dışa bağımlılık yaşıyordu. Bizde 2018 senesinde Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte imzalamış olduğumuz sözleşme çerçevesinde bu ürünün modern versiyonunu daha gelişmiş versiyonun yapılması için bir sözleşme imzaladık 2021 yılı içerisinde seri imalata başladık şuan hali hazırda Türkiye Cumhuriyeti’nden 750 adet siparişimiz mevcut ama en önemlisi biz her zaman Canik Samsun Yurt Savunma Kurumu olarak ihracat hedeflediğimiz için ve mevcut üretimimizin de yüzde 95’i ihracat olduğu için bu üründe de hedefimiz ihracat oldu şuana kadar toplamda 1200 adet ihracat siparişi aldık” ifadelerini kullandı. “Silah artık daha seri ve dakikada 650 mermi atabiliyor” Eskiye göre uçaksavarın daha hızlı kullanımı olduğunu belirten Aral, “Bu ürünü farklılıklarına değinirsek ömür olarak çok daha dayanıklı bir silah muadillerinin 2 katı fazla mühimmat atabiliyor bu sayede servis süresi uzuyor buda tabi kullanımını çok büyük bir avantaja çeviriyor. Hızlı namlu değiştirme özelliğine sahip. Eskisi gibi namluyu ayarlarken zorlanmıyoruz çok hızlı bir şekilde değiştirebiliyoruz buda savaş anında çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Üzerinde kullandığımız kaplama ve yüzey prosesleri onun deniz şartlarına hava şartlarına daha çok dayanmasını sağlıyor. Kara deniz ve hava araçlarına entegrasyon çözümlerimiz şuan hali hazırda var. Bu silah dakikada 650 mermi atıyor. Bunun 850 mermi atan versiyonunu da yaptık ve onu da hava araçları için bir silah potu içerisinde şuan bu fuarda sergiliyoruz” şeklinde konuştu.

“Deniz, kara ve hava araçları için uygun” Her türlü koşul ve duruma uygun olarak hazırlanan hava savunma tüfeğinin özelliklerinden bahseden Aral, “ Deniz platformları için ister stabilize ister manuel olarak mevcut. Kara araçlarımız için sabit kulelerimiz açık kulelerimiz otomatik kulelerimiz mevcut yani bir kullanıcının bu silahtan beklediği tüm çözümleri bu fuarda barındırıyoruz. Üzerindeki alev gizleyenler susturucular, optikler birçoğu bizim üretimimiz ama optik grubunda hepsi yerli üreticilerle donatılmış durumda buradaki amacımız hiçbir dışa bağımlılığımız olmadan bu ürünün dünya pazarına sunulması ancak bu sayede ülkemize fayda sağlamayı planlıyoruz. Daha yeni TSK envanterine giriyor. İlk başta Deniz Kuvvetleri, EGM, Kara Kuvvetlerinin ve Sahil Güvenlik Komutanlığı buralarda kullanılmaya başlanıyor hepsinin kontratları imzalandı şuan biz SSB ile bir kabul süreci yaşıyoruz o süreç tamamlandığı zamanda envantere girmiş olacak” dedi.

