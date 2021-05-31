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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yaprak kıpırdamayan ikinci el oto piyasasında normalleşmeyle birlikte hareketlilik bekleniyor

Yaprak kıpırdamayan ikinci el oto piyasasında normalleşmeyle birlikte hareketlilik bekleniyor

Araçlardan detay

Otomobil Piyasası Toplantı Otomotiv Sektörü Kabine Toplantısı 

-Röportaj
-Genel detay

( İSTANBUL )- "İkinci el araç piyasası normalleşmeyle birlikte hareketlenecek" İSTANBUL

- İkinci el otomobil piyasası normalleşme sonrasında hareketlilik bekliyor. Oto galericiler, piyasasının şu dönemde durgunluğunu koruduğunu belirtirken, talebin artmasıyla fiyatların yükseleceğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleşecek. Alınacak kararların ardından birçok sektör normalleşme dönemine girecek. İkinci el araç piyasasının şu dönemde durgunluğunu koruduğunu söyleyen oto galericiler, normalleşme sonrası hareketliliğin olacağını düşünüyor. Oto galericiler normalleşme sonrasındaki dönemden ümitli olduklarını söylerken, fiyatların şu dönemde sabit kaldığını ancak normalleşme sonrası talebin artmasıyla fiyatların yükseleceğini söylüyor. Kabine toplantısı sonrası sonrası normalleşme beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyen oto galerici Yunus Ete, “Uzun süre kapalı olan sektörlerde bir hareketlilik olacak. Faiz oranlarında da indirim olursa ikinci el araç piyasasında hareketlilik olacağını düşünüyoruz” dedi.
"Piyasanın hareketleneceğini düşünüyorum" Araç fiyatlarının şu dönemde sabit kaldığının altını çizen Ete, “Fiyatlar bir süre böyle sabit ilerler. Uzun süredir fiyatlar böyle, yakın bir zamanda hareketlilik bekliyoruz. Normalleşmeyle birlikte hizmet veremeyen sektörler açıldığı zaman, piyasanın hareketleneceğini düşünüyorum. Normalleşmeden sonra otomotiv sektöründen bir talep olacak. Bu dönemde araç ihtiyacının artacağını düşünüyorum. Araç almak isteyen vatandaşlar için şu dönem tam zamanı diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
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