(VİDEO-GRAFİK) - Dünyanın elektrik ihtiyacının yüzde 10'u nükleer enerjiden sağlanıyor
- Dünyadaki elektirik ihtiyacının %10'unun nükleer enerjiden karşılandığını anlatan grafik (yazı ile) - 33 ülkede 443 nükleer reaktörün bulunduğunu anlatan grafik (yazı ile) - Nükleer enerji santrallerinin kurulu gücünün 400 bin megavat olduğu bilgisi (yazı ile) - Dünya genelinde inşası devam eden 53 bin megavatlık nükleer enerji santrali (yazı ile) - En yüksek nükleer enerji kapasitesine sahip ülkeler (grafik - animasyon) - Bazı ülkelerin elektrik üretimindeki payı (yüzdelik oran) ANKARA - Küresel elektrik üretiminin yüzde 10'unu karşılayan ve enerji arz güvenliği açısından güvenilir bir kaynak olarak öne çıkan nükleer enerjide kurulu güç artmaya devam ediyor.
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