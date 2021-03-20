Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
UŞAK - Bakan Karaismailoğlu: 'Açtığımız her tünelin, bizleri Türkiye'nin güçlü ve parlak geleceğine ulaştırdığına inanıyorum'

UŞAK - Bakan Karaismailoğlu: 'Açtığımız her tünelin, bizleri Türkiye'nin güçlü ve parlak geleceğine ulaştırdığına inanıyorum'

UŞAK - Bakan Karaismailoğlu: "Açtığımız her tünelin, bizleri Türkiye'nin güçlü ve parlak geleceğine ulaştırdığına inanıyorum" - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması - Bakan Karaismailoğlu'nun kazıyı başlatmak için butona basması - İş makinesinin çalışmasıUŞAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir - Afyonkarahisar - Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Eşme - Salihli Kesimi T - 01 TBM Tünel Kazı Başlangıç Töreni'ne katıldı.
(2)

Karahisar 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili KullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili Kullandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement