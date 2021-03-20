UŞAK - Bakan Karaismailoğlu: 'Açtığımız her tünelin, bizleri Türkiye'nin güçlü ve parlak geleceğine ulaştırdığına inanıyorum'
UŞAK - Bakan Karaismailoğlu: "Açtığımız her tünelin, bizleri Türkiye'nin güçlü ve parlak geleceğine ulaştırdığına inanıyorum" - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması - Bakan Karaismailoğlu'nun kazıyı başlatmak için butona basması - İş makinesinin çalışmasıUŞAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir - Afyonkarahisar - Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Eşme - Salihli Kesimi T - 01 TBM Tünel Kazı Başlangıç Töreni'ne katıldı. (2)
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