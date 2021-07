Türkiye Sektör Meclisi temsilcileri Bakan Muş ile bir araya geldi

-Bakan Muş'un konuşmasından detaylar

- 63 farklı Türkiye Sektör Meclisi temsilcisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında Ticaret Bakanı Muş ile bir araya gelerek, gündeme dair bilgilendirmelerde ve sektörde öne çıkan sorunları çözülmesi için istişarede bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da katıldığı TOBB Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, ülkedeki tüm sektörleri bir araya getirdiklerini belirterek, “Sektör meclislerimizde, her sektördeki en büyük 40 firma yer alıyor. Ayrıca her mecliste, o sektörle ilgili kamu kurumlarının da temsilcileri bulunmaktadır. Her 3 ayda bir araya gelerek bu sayede sektör meclislerimiz, özel sektörle kamu idaresinin bir araya gelerek, aynı masa etrafında istişare ettiği, birlikte çalıştığı, sorunları tartıştığı, mutabık kalınan önerilerin, ilgili Bakanlıklara aktarıldığı, çok önemli bir istişare mekanizması olarak faaliyet gösteriyor” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sektör meclisi başkanları ve üyelerinin bir yandan iş hayatında mücadele ederken bir yandan da sektörlerini temsil etmek gibi büyük önem isteyen bir görev üstlendiklerini ifade ederek, “Burada yaptıkları çalışmalarla, sektörel sıkıntıların çözülmesini sağlamaktadırlar. Bu çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyor, hepsiyle iftihar ediyorum, Allah emeklerinden razı olsun. Yaklaşık 1 haftadan beri, kapsamlı bir çalışma yaptılar. Her sektörde en çok öne çıkan sorunları ve bunların çözümüne yönelik önerilerini bir araya getirdiler. Bunların hepsini, ilgili kurumlara da tasnif edeceğiz. İnanıyorum ki arkadaşlarımızın bu değerli çalışmalarıyla, kamu-özel sektör iş birliğine yeni bir ivme kazandıracak, ekonominin büyümesine destek vereceğiz” diye konuştu.

Tüm sektörleri ilgilendiren birkaç konuyu Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a iletmek istediğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Asgari ücret pazarlığı sırasında varılan bir mutabakat vardı, askeri ücret desteği konusunda yasal mevzuat hala tamamlanmadı ve uygulama başlamadı. Bu konunun daha faza gecikmeden sonuçlanırsa çok iyi olacağına inanıyoruz. Ticaret sicilde, şube tescil giderleri yeni şirket kurmaktan daha pahalı geldi ve büyük bir mali külfete dönüştü. Burada indirime gitmeye ihtiyaç var. Hammadde tedarikinde sorunlar yaşanıyor, bunların detayına da arkadaşlarımız değinecek” değerlendirmesini yaptı. İhracat kapamaları ve dahilde işleme izin belgeleri için ilave süre verilmesine ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Gümrük işlemlerinde özellikle fazla mesai ücretleri önemli bir gidere dönüştü ve ihracatçılarımıza çok olumsuz yansıyor, bu konuda bir düzenlemeye ihtiyaç var. AB Yeşil Mutabakatı'na yönelik olarak, kamu ve özel sektörü birlikte çalışarak, ortak politika belirlenmesine ihtiyaç var diye gözüküyor” ifadelerine yer verdi. Bakan Muş’un, toplantıda olmasının iş dünyasına ayrı bir moral verdiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Sizi yanımızda görmek, size ve tüm ekibinize sorun ve çözüm önerilerini anlatmak bizler açısından çok değerli. Bakanlık bünyesinde kurduğunuz, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nü, özel sektörümüze destek olma ve de hizmet ihracatını artırma yolundaki vizyonunuzu göstermesi açısından ayrıca önemli görüyoruz. Hep birlikte çalışarak, hem iç ticaretimizi geliştirecek, hem ihracatta ekseni ve menzili büyüteceğiz” Bakan Muş ve Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı şekilde devam etti.