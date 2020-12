Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı

-Genel ve detay



( ANKARA )- “Anlaşma, tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor"- “Tüm belirsizlikler ve tüm hukuki ve teknik engeller de ortadan kalkmış oldu” ANKARA



- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki “Serbest Ticaret Anlaşması” imza törenine katıldı.

Bakan Pekcan, “1 Ocak 2021 tarihinde Birleşik Krallık ile Gümrük Birliği ilişkimiz sona erecektir. Gümrük Birliğinin getirdiği olanak ve kazanımları mutlak suretle korumamız gerekiyordu” dedi.

Ticaret Bakanlığı binasında gerçekleşen imza törenine Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss uzaktan bağlantı yöntemi ile katıldı.

İmza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye olarak temel amacımız, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nden kaynaklı ticari ilişkilerimize de halel getirmeden, Birleşik Krallık ile arzu ettiğimiz bir ticaret anlaşmasını imzalamak idi. Bugün itibarıyla amacımıza ulaşmış bulunuyoruz. Anlaşmanın az sonra imzalanmasıyla birlikte, Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacaktır. Ticaretimiz her zamanki etkinliğiyle sürecek ve inanıyorum daha da gelişecektir. Gümrük Birliği'nin 25 yıl boyunca getirdiği kazanımları korurken, Birleşik Krallık ile ilişkilerimizi imzalayacağımız Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz” şeklinde konuştu.

“Tüm belirsizlikler ve tüm hukuki ve teknik engeller de ortadan kalkmış oldu” Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye olarak çok yönlü bir diplomasi yolu izlediklerini belirterek, "Artık yıl tamamlanmak üzereyken ve geçiş süreci dolmak üzereyken, Birleşik Krallık ve AB arasında anlaşma sağlanmasıyla ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması noktasında tüm belirsizlikler ve tüm hukuki ve teknik engeller de ortadan kalkmış oldu. Biz de bu çerçevede bugün itibarıyla Birleşik Krallık ile anlaşmamızı imzalayacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

“Anlaşma, tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor" Serbest Ticaret Anlaşması gereğince bu anlaşmanın tüm ticaret ürünlerini kapsadığını kaydeden Bakan Pekcan, "Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler. Taraflar olarak 'tarifesiz' Serbest Ticaret Anlaşması hedeflemiştik, bu gerçekleşti. Anlaşma, tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor" ifadelerini kullandı. “Anlaşma olmasaydı yaklaşık 2,4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı” Bakan Pekcan Serbest Ticaret Anlaşmasında (STA) geç kalınmadan işlemlere başlanacağını ve anlaşmanın 1 Ocak 2021 itibariyle geçerli olacağını söyledi.



Bakan Pekcan, “Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2,4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibarıyla ortadan kalkmıştır. STA, Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkileri bakımından yeni ve çok özel bir kilometre taşı. Anlaşma, mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizin çerçevesinin korunması ve geliştirilmesi konusunda hükümetlerimiz arasındaki ortak anlayış ve iradenin bir sonucudur” açıklamalarında bulundu. Bakan Pekcan'ın açıklamasından sonra karşılıklı anlaşma zaptları imzalanarak, fotoğraf çekildi. (UTK-



