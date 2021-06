Türk-İş Genel Başkanı Atalay: “Kayıt dışı örgütsüz çalışan iş yerlerinde devasa problemler var”

-Genel ve detay



- Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Maalesef örgütsüz olan iş yerlerinde, kayıt dışı örgütsüz çalışan iş yerlerinde devasa problemler var. Buradaki arkadaşlarımız kısa çalışmadan istifade edemiyor. Kayıt dışı olduğu için devletin yardımlarından istifade edemiyor” dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 109. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katıldı.

Konferans öncesinde Türk-İş’in ev sahipliği yaptığı toplantıda konuşan Başkan Atalay, “Bu sene pandemiden dolayı sorunlarımız bir kat daha arttı, problemlerimiz bir kat daha arttı. Bu sorunlarımızı ILO’da o kürsüde kısıtlı olan dakikada anlatmaya sendikalar adına gayret sarf ediyoruz. Çalışan, memur, işçi olmadan hepimizin aynı geminin içerisindeyiz. Dünyanın her yerinde memurun sorunu da aynı işçinin sorunu da aynı. Her ne kadar çeşitlilik olsa da sıkıntı aynı. Buna çözüm bulmayla ilgili ILO çalışma hayatının en üst kuruluşu bu çalışmalara devam ediyor” diye konuştu.

Dünyanın yüzde 80’inin aşıya ulaşamadığını belirten Başkan Atalay, “Belli güçler belli ülkeler aşı stok ediyorlar belki ülke nüfuslarının2 misli 3 misli aşı alıyorlar. Afrika dünya nüfusunun yüzde 17’si ama oraya aşı yüzde 1 bile gitmemiş. Aynı sıkıntı dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de var. Özellikle sağlıkla ilgili her şartlarda sağlık çalışanlarımızın, aşağıdaki hizmetliden yukarıdaki bakana kadar imkanlar nisbetinde herkes olağanüstü elinden geldiği gayreti gösterdi. Bu haziran ayında biz aşıyla ilgili problemlerimizi büyük bölümünü çözeceğimizi umut ediyorum. Aşı olmadan bu işlerin hal olması mümkün değil” şeklinde konuştu.

Başkan Atalay çalışma hayatıyla ilgili sorunların katlanarak arttığını söyleyerek, “Şu süreçte biz şunu öğrendik, örgütlü olan iş yerlerinde biz sıkıntıları rahat anlatma imkanı bulduk, bunlara çözüm imkanı bulduk. Maalesef örgütsüz olan iş yerlerinde, kayıt dışı örgütsüz çalışan iş yerlerinde devasa problemler var. Buradaki arkadaşlarımız kısa çalışmadan istifade edemiyor. Kayıt dışı olduğu için devletin yardımlarından istifade edemiyor. Buradaki insanlarımız, sanayide çalışan, kasapta, manavda, lokantada değişik iş yerlerinde çalışan 15 milyon insan civarında topluluğu. Sendikalar, STK olmazsa olmazı bu dönemde daha rahat anlama imkanı buldu. Çünkü burada çalışan sendikasız çalışanlar birinden istifade edemedi” açıklamalarında bulundu. Bu süreçte vatandaşların kenetlenmesi gerektiğini ifade eden Başkan Atalay, ”Türkiye yoksa hiçbir şey yok. Bu doğrultuda bakıyordu benden önceki başkan da ben de öyle bakmaya devam edeceğim. Dünya özgürlük anlatıyor aşıya yaptıkları ortada. Demokrasi anlatıyor terör örgütlerine verdikleri para ortada. Ortalama 400 dolara Suriye’de terör örgütü mensuplarına para vermeye devam ediyorlar. Onun için biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Burada kenetlenmek durumundayız. Seçim zamanı kim nereye istiyorsa oraya para versin ama seçime kadar bütün partiler, sivil toplum örgütlerinin beraber olma mecburiyeti var” değerlendirmesinde bulundu. Düzenlenen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Hak-İş Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Merita Jegeni Yıldız, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen de katıldı.

