Turizmciler 1 Temmuz’u işaret ediyor

-Seyahat acentesi detay görüntüler

-Turizmci Salih Er röportaj



( ESKİŞEHİR - ÖZEL)- Seyahat acentelerinden '1 Temmuz’a kadar rezervasyonlarınızı yaptırın' uyarısı- Rezervasyon satışlarında geçen seneye oranla yüzde 200 artış var- Seyahat acentesi işletmecisi Salih Er:“Rus pazarı açıldığında fiyatlarda minimum yüzde 20 artış bekleniyor”- “Son üç güne kadar ücretsiz iptal garantisi var, boşu boşuna sigorta ücreti ödemeyin” ESKİŞEHİR



- Yaz aylarının gelmesi ve kademeli normalleşme kararları ile birlikte turizmde ciddi hareketlilik başlarken, seyahat acenteleri, fiyatların yükseleceğini öngördüklerinden dolayı vatandaşları 1 Temmuz’a kadar rezervasyonlarını yaptırmaları konusunda uyardı. Pandeminin en çok etkilediği iş dallarından biri olan turizmde kademeli normalleşme ile yaralar sarılıyor. Birçok sıkıntı yaşayan turizm sektörünün bu süreç sonrasında yaklaşık 3-4 yıla yakın bir süre etkileneceğini söyleyen seyahat acentesi işletmecisi Salih Er, tam kapanmanın ardından rezervasyon satışlarında patlama yaşadıklarını, ancak Türk halkının tahminen 1 Temmuz’da yani Rus pazarının açılmasından önce tesislerde yerlerini ayırtmaları gerektiğini aktardı. Bu süreçte fiyatların yüksek oranda artacağını öngördüklerini belirten Er, fiyatların dış pazara oranla Euro’nun yüksek olmasından dolayı iç pazarda çok daha uygun olduğunu vurguladı. “1 Temmuz itibariyle fiyatlar en az yüzde 20 oranında artacak” Tam kapanmada erken rezervasyonda yoğun bir şekilde otel ve rezervasyon talebi olmadığını, ancak tam kapanmanın ardından inanılmaz derecede bir rezervasyon patlaması yaşadıklarını belirten turizm seyahat acentesi işletmecisi Salih Er, “2020 yılı ile kıyasladığımızda ortalama günlük oda satışında yüzde 200 veya 300 gibi bir artış oldu, ancak Türk halkı için önümüzde uygun fiyatlarının artmasına sebep olacak bir engel olacak, Rus pazarı. Rus pazarı ilk önce 1 Haziran’a kadar kapalıydı, ancak şimdi 21 Haziran’a kadar kapattılar. Büyük ihtimalle 1 Temmuz itibariyle Rus pazarı gelmeye başlayacaktır. Rus pazarından yoğun bir rezervasyon talebi bekliyoruz. Bu, şöyle bir sıkıntıyı bize getirebilir. Fiyatlarda minimum yüzde 20 üzerinde artışlar beklenebilir. Çünkü Rus pazarı geldiğinde odalar biraz daha daralacak, istediğimiz tarihte otele gidemeyeceğiz, istediğimiz odayı alamayacağız veya istediğimiz tesise giremeyeceğiz. Şu anki fiyatların üzerinden yüzde 20-25’lik bir artış bekleniyor. 1 Temmuz’a kadar olan rezervasyon dönemi Türk misafirlerimiz için çok uygun ve kaliteli tesislere gitme imkânı sunuyor” ifadelerini kullandı. “Boşu boşuna sigorta ücreti ödemeyin” Tesisleri kullanacak olan vatandaşların rezervasyonlarını otele girmeden önce 3 güne kadar değiştirebildiklerini vurgulayan Er, “Misafirlerimiz her zaman bize diyorlar ki ‘tarihimizi belirleyemedik, son dakikayı mı beklesek’. Son üç güne kadar ücretsiz iptal garantisi vardır. Boşu boşuna sigorta ücreti ödemeyin, böyle bir ücret yoktur. Son üç güne kadar seyahat acenteleriniz sizin iade ve tarih değişikliğinizi yapabilir. Önemli olan şu an sizin gidip rezervasyon tarihinizi belirtmeniz. Bir sorun yaşıyorsanız otele giriş yapmadan son 72 saate kadar rezervasyon tarihini güncelleyebilirsiniz. Önümüzdeki 1-2 haftayı uygun fiyatlar açısından değerlendirmenizi tavsiye ediyorum” diyerek uyarılarda bulundu. “Yurt dışından birçok misafir rezervasyon için yurt içi acenteleri tercih ediyor” Kur farkından dolayı yaşanan fiyat farklılıklarından bahseden Salih Er, “Şu anda turizm iç ve dış pazar olarak ikiye ayrılıyor. İç pazar dediğimiz, Türk misafirlerimiz iken dış pazar ise dünyanın çeşitli yerlerinden ülkemize gelen misafirleri kapsıyor. Bazı misafirlerimiz diyor ki, ‘fiyat farkı var, Almanya’da fiyatlar daha uygun’. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bizim şu anda yurt dışından birçok misafirlerimiz yurt içi acentelerden rezerve yaptırıyor bunun sebebi de Euro’nun çok yüksek olması. Almanya’da 100 Euro’ya satılan bir tesis şu anda Türkiye’de 60-70 Euro’ya fiyatlandırılıyor” diye konuştu.

“Fiyat yelpazesi geniş” Otel ve tesis fiyatlarına da değinen seyahat acente işletmecisi Salih Er, “0-12 yaşa kadar çocuklardan ücret alınmamaktadır. İki yetişkin, iki çocuk ile 3 gece 4 günlük bir tatil için haziran ayı içerisinde ortalama bin 700, bin 600 hatta bin 200 civarlarında bile tesisler var. Bunlar 3-4 yıldızlı ama her şey dahil oteller. Bu banttan başlayarak 3-4-5 bin liraya kadar devam ediyor” dedi.

(EZG-Y)