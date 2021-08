TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten “Kuzu eti yiyin, koronayı yenin” çağrısı

- - Başkan Nihat Çelik'in konuşması

- Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB), Ege Bölgesi Birlik Başkanları bölge toplantısı Genel Başkan Nihat Çelik, korona virüse karşı koyun eti tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. TÜDKİYEB, Ege Bölgesinde bulunan 7 ilin birlik başkanlarıyla bölge toplantısı gerçekleştirmek amacıyla Salihli’de bir araya geldi. Manisa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Duman’ın ev sahipliğinde Salihli Lidya Sardes Termal Hotel’de düzenlenen ve küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunları, çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıya TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’in yanı sıra Muğla, Aydın, Denizli, Kütahya, Afyon ve Uşak birlik başkanları katıldı.

TÜDKİYEB Bölge birlik toplantılarının üçüncüsünü Manisa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Duman’ın ev sahipliğinde Salihli’de gerçekleştirdiklerini belirten Genel Başkan Çelik, kendilerine her zaman destek olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin doğup büyüdüğü topraklarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.



Bakan Pakdemirli’nin hayvancılık sektörüne katkılarının çok fazla olduğunu belirten Genel Başkan Çelik, “Tarım bakanımız bizden desteğini hiçbir zaman eksiltmiyor, bizim tahmin edemediğimiz kadar, bize devamlı yol açıyor. Bizde üretime devam ediyoruz. Özellikle pandemi döneminde bizim üretici ve yetiştiricimiz yaz kış demeden, verdiği emeğin hesabını yapmadan üretime devam etti. Pandemi sürecinden bu güne kadar küçükbaş hayvan sayısında yüzde 12 civarında bir artış oldu. Son bir buçuk yılda 47 milyon olan küçükbaş hayvan sayımız, şuanda 55 milyona ulaştı. Bu sayısı yeterli midir, elbette yeterli değildir” dedi.

Başkanı Çelik'ten “Kuzu eti yiyin, koronayı yenin” çağrısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde tarihte ilk defa yem, sürü büyütme ve yenileme desteği ile soybis desteği aldıklarını anlatan Çelik “Bu destekleri aldıktan sonra bize de üretmek düşer. Cumhurbaşkanımızın her nüfus başına bir küçükbaş hayvan olacak şekilde bir üretim planlaması talimatlarından sonra Ege Bölgesi çok önem teşkil ediyor. Ege Bölgesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği istenilen seviyededir. Ancak yeterli seviyede değildir. Çünkü bölgede hızla büyüyen bir nüfus artışı vardır. Bu artan nüfusumuzun beslenmesi ancak tarımsal üretimin gelişmesi ve büyümesiyle mümkündür. İnsanların sağlıklı besin ürünlerini tüketmesi önemlidir. Biz her yerde söylüyoruz, kuzu eti yiyin, koronayı yenin. Bizim amacımız sadece küçük hayvan sayısını artırmak değil, kalite ve verimliği de artırmaktır” diye konuştu.

Konuşmasında kuraklık konusuna da değinen Çelik “Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Ege Bölgesi de kuraklıktan payını almaktadır. Bu kuraklık yem bitkisi ekimlerini olumsuz etkilemektedir. Tüm çiftçi ve üreticilerimize buradan sesleniyorum. Özellikle kuraklığa dayalı ve suya çok ihtiyaç duymayan yem bitkilerini eksinler” diye konuştu.

Manisa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Duman ise TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’in katılımıyla gerçekleştirilen Ege Bölgesi Birlik Başkanları toplantısına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.



