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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Tırlara yüklenen patateslerin dağıtımı sürüyor

Tırlara yüklenen patateslerin dağıtımı sürüyor

Patates yüklenirken görüntü

-Detaylar
-Müdür ile röp
-Çiftçi ile röp

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde'de de cumartesi gününden bu yana yaklaşık 2 bin ton patates çeşitli illere gönderildi. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Ovacık köyünde yükleme yapılan noktaları üreticileri ziyaret ederek bilgi aldı. Niğde'de cumartesi günü farklı noktalarda patates alımına başlandığını söyleyen Müdür Baş, şunları söyledi: "81 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı vatandaşlarımızı ulaştırılmak üzere dağıtım yapılacak. Alımda sınırımız yok, telaşlanmaya gerek yok. Ofis tarafından vatandaşlarımızın hesabına net 60 kuruş yatacak. İşçilik dahil araba üstü 85 kuruştan alım yapılıyor. Nakliye, ofis tarafından karşılanıyor. Hızlı ve yoğun bir şekilde alım devam ediyor. Tek kriterimiz var, insanımızın sofrasına aş olacak, bizleri mahcup etmeyecek düzende, kalitede işçilik yapılması gerekiyor. Çürüğü, kokusu ve filizlenmişi olmayacak. Sofralarımızda yüzümüzü ağartacak bir şekilde kalite istiyoruz. Başka bir standardımız yok" Bugün 56 tır sevkiyat planlandığını belirten Müdür Baş, yarın ise 100 tırın üzerinde sevkiyat yapılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Patates üreticisi İsmail Çetinkaya ise "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Patateslerimizi aldı, ambardan çıkarttı. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. (YE-AÖ-
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