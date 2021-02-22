Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batur: “2003 yılından bu yana 151 milyon Euro değerinde 50 projeye imza attık”



- Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Avrupa Birliği katılım öncesi yardım aracı IPA fonlarının hangi projelerde ve ne yönde kullanıldığını anlattı. Batur, “AB katılım öncesi yardım aracı IPA vasıtasıyla finanse ettiğimiz projeler bizim için son derece önemli bir enstrüman. Bakanlık olarak AB adayı ülkeler ile IPA fonlarından kaynak aktarılmaya başlanan 2003 yılından bu yana 151 milyon Euro değerinde 50 projeye imza attık. Bu projelerin gerçekleşme oranında da yüzde 96 gibi önemli başarı seviyesi yakaladık” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı tarafından, Avrupa Birliği Projelerinin hayata ve insana dokunan kazanımlarını anlatan, 22-26 Şubat tarihleri arasında sürecek “Ortak Geleceğimiz Dijital İletişim Kampanyası” kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından Ortak Geleceğimiz başlığıyla video yayımlandı. Videoda konuşan Bakan Yardımcısı Batur, ”Ticaret Bakanlığı olarak iç ticareti, dış ticaret ve gümrükler alanındaki icraatlarımız ile ticaretin daha rekabetçi, daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli olmasını sağlamayı, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ihracatı teşvik etmeyi bu sayede sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve toplumsal refaha katkı sağlamayı hedefliyoruz. Dünyada toplam ticaret hacmimizin yüzde 36,8’ini AB üyeleri ile gerçekleştiriyoruz. 2020’de toplamda 143 milyon dolarlık ticaret hacmimizin bulunduğu, ihracatımızın ise yüzde 41,3’ünü gerçekleştirdiğimiz AB ülkeleri ile ticaretimize bu bağlamda çok önemsiyoruz. AB’ye tam üyelik hedefi ve mevcut gümrük birliğimizin modernizasyonu perspektifi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda AB'ye katılım öncesi yardım aracı IPA vasıtasıyla finanse ettiğimiz projeler bizim için son derece önemli bir enstrüman. Bakanlık olarak AB adayı ülkeler ile IPA fonlarından kaynak aktarılmaya başlanan 2003 yılından bu yana 151 milyon Euro değerinde 50 projeye imza attık. Bu projelerin gerçekleşme oranında da yüzde 96 gibi önemli başarı seviyesi yakaladık” ifadelerini kullandı. “Tahlil metotlarında uluslararası standartları yakaladık" Gümrük Laboratuvarları Projesi vasıtasıyla 5 milyon Euro tutarında bir IPA fonundan yararlanarak, gümrük laboratuvarlarını AB laboratuvarları ile uyumlaştırdıklarını belirten Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, “Kullanılan tahlil metotlarında uluslararası standartları yakaladık. Bugüne kadar toplam, 96 metotta akreditasyon sertifikası aldık. Kullanılan analiz programları sayesinde de tahlil işlemlerine kağıtsız ortamda hızlı ve kolay bir şekilde yürüterek ticaret erbabının işlerini kolaylaştırdık” şeklinde konuştu.

“Ortak geleceğimizi AB ile ortak yürüttüğümüz yüzlerce proje ile şekillendiriyor, değerlerimizi geleceğe taşıyoruz” Tüketici ve ürün alanlarında yürüttükleri projelerle Türkiye’deki tüketici iklimini bütün unsurlarıyla geliştirdiklerini söyleyen Bakan Yardımcısı Batur, ”Yaklaşık 4 milyon Euro değerindeki AB kaynağından faydalanarak sivil toplumla ilişkilerimizi de daha ileri bir seviyeye taşıdık. Gümrük kapılarımızdaki kaçakçılıkla mücadele alanında çok önemli projeler yürüttük. AB fonları ile temin ettiğimiz, dedektör köpeklerimiz marifetiyle gerçekleştirilen uyuşturucu yakalamaları ile gururlandık. Havalimanlarımıza tahsis edilen bagaj tanıma sistemleri sayesinde Covid-19 salgını süresince en az temas ile yolcu kontrolleri gerçekleştirerek, salgın ile aktif mücadelemize katkı sağladık. Toplamda 50 milyon Euro'luk gümrük muhafaza projelerimiz sayesinde deniz limanlarımızın güvenliğini sağlayan botlardan tutun da konteyner tarama sistemlerine kadar birçok araç ve teknik ekipmanı Ticaret Bakanlığı envanterine kattık. Bunun bir tamamlayıcısı olarak hangi taşıt, hangi eşya, hangi yolcunun nasıl kontrol edilmesi gerektiğini belirlemek amacıyla özel bulut teknolojisi ile deniz limanlarımızdaki gümrük kontrolü ve gözetimini de geliştirdik. AB işbirliği ve finansmanı ile gerçekleştirdiğimiz projelerimizdeki başarılarımızı dijital dönüşüm hedefimizi de ön plana koyarak 2021 yılı ile başlayacak IPA 3 döneminde de sürdürmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ortak geleceğimizi AB ile ortak yürüttüğümüz yüzlerce proje ile şekillendiriyor, değerlerimizi geleceğe taşıyoruz” diye konuştu.

(MC-



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