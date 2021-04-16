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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Tezgahların vazgeçilmezi karpuz yerini aldı

Tezgahların vazgeçilmezi karpuz yerini aldı

Hüseyin Akgöz'ün röportaj

Hamile Kadın 

-Tezgahtan detay
-Dükkandan detay
-Karpuzdan detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta tezgahların vazgeçilmesi karpuz tezgahlarda yerini aldı. Zonguldak'ta tezgahların vazgeçilmezi karpuz yerini aldı. Kilosu 7,5 TL'den satılan karpuza vatandaşlar da yavaş yavaş ilgi göstermeye başladı.
Öte yandan en çok ilgiyi ise karpuza hamile kadınların ilgi gösterdiği öğrenildi. Esnaf Hüseyin Akgöz, "Karpuzlar tezgahlarda yerini almaya başladı.
Karpuzumuz yerlidir. Antalya'dan geldi. Kilosu 7,5 TL'den şu anda satılıyor. Yurt dışı değil. Halkımıza en iyi ve taze ürünleri satmaya çalışıyoruz. Karpuza yavaş yavaş ilgi artıyor" dedi.

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