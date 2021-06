TESK Başkanı Palandöken’den ertelenen düğünler hakkında açıklama

- Esnaflara ve diğer sektörlere düğünler sayesinde ekonomik canlılık geleceğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, “Düğünlerde yaşanan hareketliliğin tüm sektörlerdeki esnafa ve ekonomiye büyük bir canlılık getirmesi bekleniyor” dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yaz mevsimiyle yeniden başlayan düğün sezonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen düğünlerin bu yıla sarktığını ve bu yaz düğünlerde artış yaşandığını belirten Palandöken, “Ülkemizde her yıl ortalama 600 bin çift dünya evine girerken geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde ertelenen düğünler bu yıla sarktığı için yaklaşık 800 bin çiftin evlenmesi bekleniyor. Yaz sezonunun açılışıyla düğünlerde büyük bir hareketlilik başladı.

Düğünlerde yaşanan hareketliliğin tüm sektörlerdeki esnafa ve ekonomiye büyük bir canlılık getirmesi bekleniyor. Ancak bu süreçte düğünlerin artması ve altın fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte dolandırıcılar da piyasaya sahte altın sürmekte gecikmiyor. Bu yaz düğün sezonunda gelin ve damatların hayal kırıklığına uğramaması için vatandaşlarımız altın alırken ve bozdururken bilinir ve güvenilir kuyumcu esnafını tercih etmeli” dedi.

“Gram altına ve çeyrek altına olan talep artıyor”Altın fiyatlarının geçen yıl haziran ayına göre yaklaşık yüzde 30 arttığını söyleyen Palandöken, “Pandemi gölgesinde geçen 2020 yazında 1 Temmuz'da açılan ancak eylül ayında yeniden kısıtlamalara gidilen düğün sezonu çok kısa sürdü. Saat sınırlaması, yeme-içme ikramının olmaması ve konuk sayısındaki kısıtlamalar sebebiyle çok sayıda çift düğünleri erteleyerek nikah merasimi ile evlendi ya da evliliği direkt bu yıla planladı. Geçtiğimiz yıldan ertelenen düğünlerle birlikte bu yaz özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında düğünlerde ve piyasada büyük bir canlılık bekliyoruz. Aynı zamanda düğünlerdeki bu artışla birlikte özelikle gram altına ve çeyrek altına olan talep de artıyor” diye konuştu.

“Sahte altın haberleri yine gündeme gelmeye başladı”Düğünlerin başlamasıyla önceki yıllarda yaşanan sahte altın haberlerinin yine gündeme gelmeye başladığına dikkati çeken Palandöken, “Geçen yıl Haziran sonunda 360-380 TL bandında olan gram altın şu an 500-520 TL bandında, 620-640 TL olan çeyrek altın ise 820-840 TL bandında işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki ve düğünlerdeki artışı fırsat bilen sahtekarlar her yıl olduğu gibi yine iş başında. Özellikle düğünlerde gelin ve damadın takı kesesinden sahte altın çıktığı haberleri yeniden gündeme gelmeye başladı.

Uzmanlık isteyen altın konusunda vatandaşlarımız daha dikkatli alışveriş yapmalı. Sahteciliğe ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmalı. Altın alırken de bozdururken de bilinir ve güvenilir kuyumcu esnafı tercih edilmeli” şeklinde konuştu.