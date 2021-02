Tarihi Kaleiçi, Jason Statham'ın 'Five Eyes' filmi ile ününe ün katacak

-Alışveriş yapan ve gezen vatandaş detayları

( ANTALYA -ÖZEL)- Kaleiçi sokaklarında film seti için kapatılan dükkanların sahiplerine nakdi yardım yapıldı.- Hasan Kilit: “Film ile birlikte turistlerde bu bölgeye daha fazla gelebilir” ANTALYA



- Ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimlerinin büyük bir kısmı Antalya’nın tarihi mekanlarından biri olan Kaleiçi’nde gerçekleşti. Kaleiçi’nde gerçekleşen çekimlerin, tarihi mekanın dünya çapında tanıtımının yapılmasında önemli bir katkısı olacağı düşünülüyor. Kaleiçi sokaklarında film seti için kapatılan dükkanların sahiplerine nakdi yardım yapılırken Kalekapısı Esnafları Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit, “Amerikalıların bir sözü vardır, reklamın kötüsü yoktur. Film çekilse de, ona benzer turistik faaliyetler de yapılsa mükemmel olacaktır” dedi.

Antalya denildiğinde akla gelen yerlerin başından olan Tarihi Kaleiçi, geçen hafta kapılarını ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes' için açtı. Yoğun güvenlik önlemleri ile gerçekleştirilen çekimlerin, Kaleiçi’nin dünya çapında tanıtılmasında büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor. Öte yandan, çekimlerin yapıldığı Kaleiçi sokaklarında film seti için kapatılan dükkanların sahiplerini de ekonomik açıdan zor durumda kalmamaları adına nakdi yardım yapıldı. “Kaleiçi’nde yapılan her olay, her film Kaleiçi’nden ziyade çeken insanın kendisine fayda sağlar” Kale kapısı Esnafları Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit, “Kaleiçi diye nitelendirdiğimiz yer buram buram tarih kokan bir mekan. Kaleiçi, çok özel bir yer. Kaleiçi’nde yapılan her olay, her film Kaleiçi’nden ziyade çeken insanın kendisine fayda sağlar. Çünkü burası çok özel bir mekan. Amerikalıların bir sözü vardır, reklamın kötüsü yoktur. Film çekilse de, ona benzer turistik faaliyetler de yapılsa mükemmel olacaktır. Ben olacağına inanıyorum ama tabi geçici bir süre için bazı sokaklarda trafiğin kesilmesi, bazı sokaklardaki hareketliliğin azalmış gibi olması o an için olan şeyler” diye konuştu.

“Film ile birlikte turistlerde bu bölgeye daha fazla gelebilir” Film ile turistlerin Kaleiçi’ne daha sık gelebileceğini söyleyen Hasan Kilit, “ Netice itibari ile filmin burada çekilmesinin Kaleiçi’ne ve Kale kapısına yararı olacağına inanıyorum. Antalya’ya normal şartlarda 14 milyon turist gelirken Kaleiçi bölgesine turist inmiyor. Bu şekilde şikayetleri vardı esnafın. Film ile birlikte turistlerde bu bölgeye daha fazla gelebilir. Antalya’ya geldim, gördüm demek için kale kapısına gelip Kaleiçi’ni gezmek gerekiyor. Başka türlü Antalya’yı gördüm, tanıyorum diyemezsiniz” şeklinde konuştu.

“Filmin turizm açısından desteğini mutlaka göreceğiz” Kaleiçi taksici esnaflarından İbrahim Yavuz, “ Dükkanının önünde film çekildiği için yolu kapanıp zor durumda kalan esnaflara yardım edildi. Filmin turizm açısından desteğini mutlaka göreceğiz. Duyulmuştur, reklamı olmuştur. Çekim yapılan yeri görmek isteyenler olur. ” ifadelerini kullandı.



