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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
TAHRAN - Yeni yıl bütçe tasarısı İslami Şura Meclisi'ne sunuldu

TAHRAN - Yeni yıl bütçe tasarısı İslami Şura Meclisi'ne sunuldu

- Bütçe oturumundan detaylar - Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın konuşması - Milletvekillerinin birbirleriyle sohbeti - İran Cumhurbaşkanı Parlamento İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Ali Emiri'nin bütçeyi sunmasıTAHRAN (AA) - Hükümetin yeni yıl bütçe tasarısı, İran Cumhurbaşkanı Parlamento İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Ali Emiri tarafından İslami Şura Meclisi'ne sunuldu.

İran İslam Bütçe Tasarısı Yeni Yıl 

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