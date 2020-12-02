TAHRAN - Yeni yıl bütçe tasarısı İslami Şura Meclisi'ne sunuldu
- Bütçe oturumundan detaylar - Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın konuşması - Milletvekillerinin birbirleriyle sohbeti - İran Cumhurbaşkanı Parlamento İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Ali Emiri'nin bütçeyi sunmasıTAHRAN (AA) - Hükümetin yeni yıl bütçe tasarısı, İran Cumhurbaşkanı Parlamento İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Ali Emiri tarafından İslami Şura Meclisi'ne sunuldu.
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