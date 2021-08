Sudan Hayvancılık Bakanı Abdunnebi’ den TÜKETBİR Başkanı Tunç’ a ziyaret

-- Tunç'un konuşması

- Sudan Hayvancılık Bakanı Hafız İbrahim Abdunnebi, TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç’u ziyaret etti. Sudan Hayvancılık Bakanı Abdunnebi, “Türkiye ile Sudan siyasi ilişkileri en üst seviyede, bu ilişkiler yatırım anlamında da değerlendirilmelidir” dedi.

Sudan Hayvancılık Bakanı Abdunnebi beraberindeki heyet ile birlikte, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Tunç’u, TÜKETBİR binasında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Abdunnebi, Sudan'da şu an çok avantajlı yatırım teşvik programı olduğunu vurgulayarak "Bu fırsatlardan Türk firmalarının da yararlanmasını istiyoruz. Şu an ülkemizde hayvancılık sektöründe tesisleri olan Türk firmalar var. Sudan'a hayvancılık alanında yatırım yapan Türk firmaların sayısının karşılıklı ilişkilerimizde olduğu gibi artmasını istiyoruz. Sudan'da küçükbaş, büyükbaş hayvancılık ve balıkçılık sektöründe yatırımlar yapılabilir" diye konuştu.

Sudan'da 1 milyon dönüm arazinin Türkiye tarafından işleneceği konusu üzerine Abdunnebi, "Bildiğiniz gibi tarım ve hayvancılık iç içe sektörler. Bu anlamda bu arazide hayvancılığa yönelik ürünler de yetiştirilebilir. Bu hem Türk firmaları hem de bizim açımızdan kolaylık sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. “Biz her zaman Sudan'da ortak projeler ve şahsi yatırımları yapma noktasında hazırız” Tunç ise, “Türkiye'nin, Dünya’nın her yerinde Türk girişimciler her zaman olmuştur. Her zaman öncü olmuştur. Tecrübe noktasında Türkiye’nin bugün tarımda geldiği nokta belli. Şimdi baktığımızda yaklaşık 17 milyon büyük baş hayvanımız var. Türkiye dev bir ülke, Sudan da bu noktada bakir ve açık bir ülke. Önemli olan ilişkilerimizin şimdi olduğu gibi ilerlemesi. Biz her zaman Sudan'da ortak projeler ve şahsi yatırımları yapma noktasında hazırız. Sudan, arazi hem yeni hükümetin yaklaşımları noktasında bizim için çok değerli. Biz orada da üreticilerimizi bilgilendirmek ve destek olmak adına elimizden geleni yaparız” şeklinde konuştu.

