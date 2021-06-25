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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
SİVAS - Kamu ortaklığıyla kurulan yem fabrikasının açılışı yapıldı

SİVAS - Kamu ortaklığıyla kurulan yem fabrikasının açılışı yapıldı

- Yem fabrikası - Yem fabrikasının açılışı - Vali Salih Ayhan'ın konuşması - Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in konuşması - Fabrikanın açılış kurdelesinin kesilmesi - Vali Ayhan'ın fabrikayı gezmesi - Fabrikada üretilen yemlerKamu ortaklığıyla kurulan yem fabrikasının açılışı yapıldı - Vali Salih Ayhan: - "SİVTAŞ'ı, süt işleme tesisinden bal paketlemeye, jeotermal seracılıktan tohumculuğa ve tarım kooperatifleri ile güçlü iş birliklerine kadar birçok alanda daha göreceğiz"SİVAS (AA) - Sivas 'ta çiftçinin gelirini artırmak, sektörde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak ve kırsal kalkınma sağlamak amacıyla kamu ortaklığıyla kurulan yem fabrikası açıldı.Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesinin ortaklığında kurularak geçen aylarda hizmete başlayan Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (SİVTAŞ) bünyesindeki yem fabrikasının resmi açılışı için program düzenlendi.
Günlük ortalama 500 ton büyük ve küçükbaş hayvan yeminin üretileceği fabrikanın açılışında konuşan Vali Salih Ayhan, SİVTAŞ'ın tarım ve hayvancılık konusunda kentin lokomotifi olacağını vurguladı.Ayhan, SİVTAŞ'ın 2019 yılında kente "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Üretim ve İstihdam Kapısı" sloganıyla hayata geçirilen hedeflerin en somut göstergesi olduğuna dikkati çekerek, "100 üretim ve istihdam kapısı, yani her birinde 100 kişi çalışsa 10 bin çalışan yapar ve bu Sivas 'ta işsizliğin biteceği anlamına gelir. Dolayısıyla 2023 mottomuzun en somut göstergesi işte bu yem fabrikasıdır." diye konuştu.
Yem fabrikasının açılışının sadece bir başlangıç olduğunu dile getiren Ayhan, "SİVTAŞ'ı, süt işleme tesisinden bal paketlemeye, jeotermal seracılıktan tohumculuğa ve tarım kooperatifleri ile güçlü iş birliklerine kadar birçok alanda daha göreceğiz." ifadelerini kullandı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de "Yem fabrikasının ardından süt işleme tesisimizi de 29 Ekim'e yetiştirmeye çalışıyoruz. Bütün bu yatırımlarla Sivas 'ın tarım ve hayvancılığını markalaştırmak istiyoruz. Sivas 'ta inşallah alnının teriyle, elinin nasırıyla emek veren çiftçimizin gelirini artıracağız." dedi.
Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla yem fabrikasının açılışı yapıldı.Yem fabrikası, süt işleme tesisi, idari bina ve makine ekipmanlarıyla toplam yatırımın 50 milyon lira olduğu öğrenildi.SİVTAŞ bünyesindeki süt üretim tesisinin ise bu yıl içinde tamamlanarak faaliyete geçmesi bekleniyor.

Fabrika Tarım Kooperatif Görece Hayvancılık 

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