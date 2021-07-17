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SİNOP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sinop'ta temel atma, açılış ve imza törenine katıldı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SİNOP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sinop'ta temel atma, açılış ve imza törenine katıldı

SİNOP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sinop'ta temel atma, açılış ve imza törenine katıldı

- Sinop 'ta düzenlenen temel atma, imza ve açılış töreni - Dua edilmesi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindekileri butona basması - Keten Müzesi Projesi İmza TöreniSİNOP (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi Temel Atma Töreni ile Keten Müzesi Projesi İmza Töreni ve SATEM Biyokütle Enerji Santrali Açılış Töreni'ne katıldı.
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Açılış Töreni 

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