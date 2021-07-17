SİNOP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sinop'ta temel atma, açılış ve imza törenine katıldı
- Sinop 'ta düzenlenen temel atma, imza ve açılış töreni - Dua edilmesi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindekileri butona basması - Keten Müzesi Projesi İmza TöreniSİNOP (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi Temel Atma Töreni ile Keten Müzesi Projesi İmza Töreni ve SATEM Biyokütle Enerji Santrali Açılış Töreni'ne katıldı. (5)
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