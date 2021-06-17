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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
SİNOP - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sinop'a yapılan enerji yatırımlarını anlattı

SİNOP - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sinop'a yapılan enerji yatırımlarını anlattı

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sinop 'a yapılan enerji yatırımlarını anlattı: - "Son 18 yılda elektrik, gaz ve madencilik alanlarında olmak üzere Sinop iline yapılan yatırım 1,51 milyar lira"SİNOP (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, " Sinop 'a 18 yılda 1,51 milyar lira enerji yatırımı yaptık." dedi.
Bakan Dönmez, kentteki temasları kapsamında Sinop Valiliğini ziyaret etti.Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Dönmez'e, Vali Erol Karaömeroğlu tarafından el yapımı bıçak hediye edildi.Ziyaretin ardından Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Sinop Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılan Dönmez, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve enerji şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Dönmez, Sinop 'un enerji yatırımlarını ve bu alanda yaşanan sorunları ilgili taraflarla masaya yatırdıklarını söyledi.

Yaşanan sorunların giderilmesi noktasına gerekli talimatları verdiklerini vurgulayan Dönmez, bazı konuların ise daha detaylı çalışılması noktasında mutabakata vardıklarını dile getirdi.Bakan Dönmez, enerji alanında Sinop 'a geçtiğimiz yıl 68,2 milyon lira yatırım yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:"2002 yılına kadar yani bizim iktidara geldiğimiz döneme kadar Sinop iline yapılan yatırım tutarı bir milyon dahi değildi, 800 bin liraydı. Bizim dönemimizde sadece geçtiğimiz yıl 68,2 milyon lira yatırım yapılmış. Son 18 yılda elektrik, gaz ve madencilik alanlarında olmak üzere Sinop iline yapılan yatırım 1,51 milyar lira. Sinop ayrıca yer altı kaynakları bakımından da zengin bir ilimiz. Boyabat yöremizde tuğla ve kiremit imalatında kullanılan kil başta olmak mermer ve kalker gibi yeraltı zenginleri var. 2021 yılı için ise Sinop 'a elektrik dağıtımı alanında 50 milyon lira, gaz dağıtımı alanında ise 10 milyon lira gibi bir yatırım planlanıyor."Dönmez, Sinop 'ta ilçelere doğal gaz verilmesi noktasında da çalışmaların devam ettiğine işaret ederek, "Boyabat ilçemize doğal gaz verildi.
Şimdi Ayancık, Erfelek ve Durağan ilçeleri başta olmak üzere bir doğal gaz planlamamız var. Doğal gaz şirketinin 2024 yılı için bir planlaması vardı. Biz kendilerine bunun bir iki yıl mümkünse öne çekilmesini ilettik." diye konuştu.
Bakan Dönmez, kentteki temasları kapsamında AK Parti Sinop İl Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.Dönmez'e temaslarında, Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Belediye Başkan Vekili Önder Serdar Öztürk ile diğer ilgililer eşlik etti.

Lyon Elektrik Dağıtımı Sivil Toplum 

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