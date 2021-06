Şifa niyetine ektiği 'passiflora' meyvesinin ticaretini yapıyor

-Güllü Gürler ile röportaj

( ANTALYA ) Aşk meyvesi olarak bilinen passiflora meyvesinin ticaretini yapıyor- Bir passiflora ağacından 250 meyve alıp tanesini 9 liradan satıyor- Hem meyvesinin hem de fidesinin taleplerine yetişemiyor ANTALYA



- Aşk meyvesi olarak bilinen passiflora meyvesini şifa niyetine eken kadın müteşebbis şimdi meyve ve fide taleplerine yetişemiyor. Geçen yıl tanesi 9 liradan satılan passifloranın bu yıl kilogramı 70-80 liradan alıcı bulması bekleniyor. Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan ev hanımı Güllü Gürler, 2019 yılında 20 tane passiflora meyvesini 500 metre kare açık arazisine şifa niyetine ekerek işe başladı.

Birtakım rahatsızlıklarına iyi geleceği düşüncesiyle bu meyveyi ektiğini ifade eden Güllü Gürler, “Bağışıklık sistemim kuvvetlensin diye ekmiştim. Bir takım alerjik rahatsızlıklarım vardı. Şimdi hem kendim tüketiyorum. Meyve satışını yapıyorum. Fide satışını yapıyorum. Geçen yıl tanesini 9 liradan sattım. Bu sene kilosu 70- 80 TL olacak diye biliyorum” dedi.

Passiflora meyvesinin fidesini de üretiyor Aksu’da passiflora meyvesi üreten tek kadın olduğunu ifade eden Güllü Gürler, “2017 yılında bu meyveyi tanıdım. Birtakım rahatsızlıklarından dolayı şifa niyetine 2019 yılında ekebildim. Araştırdım. Fideyi alabileceğim yer yoktu. Daha sonra buldum ve hemen aldım ektim. Bunun fidesini Gazipaşa’dan aldım. Şu an bu meyvenin fidesini de üretiyorum” diye konuştu.

Serada da yetişiyor Tadı ve aromasının daha iyi olması için açık araziye ektiğini kaydeden Güllü Gürler, “Passiflora’nın bildiğim kadarıyla 500 çeşidi var. Ülkemizde birkaç çeşidi mevcut. Bu meyve sahil kesiminde üretilen bir meyve. Yüksek rakımlarda eksi 4 derece de yetişen çeşitleri bulunuyor. Açık alana ektim. Sera ortamında da yetişiyor. Tadı ve aroması daha iyi olduğu için açık araziye ektim” şeklinde konuştu.

Kilosu 80 lira Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi için ektiğini dile getiren Güllü Gürler, “Bir takım alerjik rahatsızlıklarım var. Şu an ilaç içmeyi unuttum diyebilirim bunu kullandıktan sonra. Strese iyi geliyor. Günde iki tane tüketiyorum. Bu meyvenin tanesini 9 liradan geçen yıl sattım. Şimdi henüz ilk hasatlarımı yapıyorum. Fiyat belirlenmedi ama ucuz olacağını sanmıyorum. Kilosu 70-80 TL arasında satışı olacak” dedi.

Bir ağaç 250 adet meyve veriyor Geçen yıl bir ağaçtan 250 adet meyve aldığını kaydeden Güllü Gürler, “20 ağacımız var. Meyveler 30 gram ile 50 gram arasında büyüyor. Suyu çok olan arazilerde daha verimli ürün elde edilebiliyor. Arazi kiralayıp çok daha fazla üretmek istiyoruz. İlk olarak Mayıs ayında ekmiştik, Kasım ayında ilk meyveleri almaya başlamıştık. Elimizde ki bu çeşit hızlı gelişiyor” ifadesinde bulundu. Yurtdışından talep çok fazla Üreticilerin bu ürünü ekmesini kaydeden Güllü Gürler, “Şu an yurt içi satışı yapabiliyoruz. Hasada yeni başladık. Bir ay sürüyor hasatımız. Yurt dışına gönderme şansımız yok çünkü elimizde ürün yok. Aşırı bir talep var. Üreticilere sesleniyorum bu ürünü daha fazla çoğaltmamız ve ihracat yapmamız gerekiyor. Bizim bir milli gelir olarak Türk toplumuna bir hediyemiz olur” dedi.