SGK: “Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlarınızı kolaylıkla sigortalı yapabilirsiniz'

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanlar veya ayda 10 günden az çalışanların kolaylıkla sigortalı yapılabileceği hatırlatıldı. SGK sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanlar için, ‘Ev Hizmetlerinde Ayda On Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge’ ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat edilmesi gerekiyor. Paylaşımda, ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar için ise ‘Ev Hizmetlerinde On Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Form’da doğrudan e-devlet üzerinden ya da SMS yolu ile başvuru yapılabileceği belirtildi. SGK web sitesinde yer alan EK-9’a göre, ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için söz konusu kişileri çalıştıranlar ‘Ev Hizmetlerinde On Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Form’ ile SGK’ya müracaat edecek. EK-9’a göre, ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar “www.turkiye.gov.tr” uygulaması aracılığıyla da müracaat edebilecek. Uygulama ile müracaat edecekler, “e-hizmetler” menüsünden “SGK”yı seçerek “4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama” ekranından çalıştırılan sigortalının T.C. numarası ve çalıştırılan gün girilerek sigortalı bildirimi yapılacak. Uygulamadan müracaat edenlerin söz konusu formu düzenlemesine gerek olmayacak. Çalışanların kolay tescil edilebilmesi ve tahsilatın daha kolay yapılabilmesi için SMS aracılığı ile de işlem yapılabiliyor. EK-9’a göre, SMS uygulamasının, ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az çalışanlar için öncelikle sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus SMS ile kendi T.C. numarasını yazıp “5510” kısa mesaj servisine kendini “çalıştıran” olarak kaydettirmesi gerekecek. Ardından çalıştıran, çalıştıracağı kişinin T.C. numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini “5510” kısa mesaj servisine göndererek sigortalı için tescil kaydı oluşturulması yoluyla yapılacak. (MC-