Serik'te 4 bin dekar alanda çilek üretimi için dikimler başladı

-TARLADAN EKİM ÇALIŞMALARI

-ÜRETİCİ KADIN İLE RÖPORTAJ

-DETAYLAR



( ANTALYA )- Geçen yıl 3 bin 710 dekar alanda 16 bin 960 ton çilek üretimi ile 90 milyon lira gelir elde edildi- Çilek üreticisi kadınlar sezona hazır ANTALYA



- Antalya'nın Serik ilçesinde çilek üreticisi, 4 bin dekar alanda dikim çalışmalarını tamamladı. Bu sene de büyük beklenti içerisinde oldukları çilekleri toprakla buluşturan üreticinin en büyük korkusu ise oluşabilecek fırtına ve sel baskınları. TUİK verilerine göre Antalya'da 2020 yılında 50 bin 862 ton çilek üretimi gerçekleştirildi.

Serik ilçesi de çilek üretiminin yüzde 35'ini karşılayan bölge oldu. 3 bin 710 dekar alanda 16 bin 960 ton çilek üretimi ile 90 milyon lira gelir elde edildi. 2021 yılında da 3 bin 500- 4 bin dekar alanda üretim yapılması tahmin edilen ilçede bu yıl çileğin kilogram fiyatının 8-10 lira olması bekleniyor. Türkiye'nin en büyük çilek üretimi yapılan bölgelerinden biri olan Serik ilçesinde en çok kadın işçiler boy gösteriyor. Aile ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, tüm akrabalarıyla birlikte fideleri toprakla buluşturuyor. Eminceler Mahallesi'nde yaşayan Remziye Sartekin, "Yıllardır bu işi yapıyoruz. Ailecek yapıyoruz bu işi. Kimler yok ki hemen hemen bütün akrabalar hepimiz bu işi yapıyor. Buranın bütün yerlileri yapıyor. Biz mesela gurbetten geldiğimiz için gurbetten gelenler ayrı, geldiğimiz memleketin yerlisi ayrı yapıyor. Zaten onlardan öğrendik, onlardan gördük. Çilek sektörünün çok büyük bir etkisi olduğunu ve çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum ekonomik bakımından. Çünkü burası komple yani il-ilçe tamamı, belki de Türkiye'nin her tarafında yapılıyor bu iş ama en çok da bu bölge de yapılıyor. Binlerce aile bu işi yapıyor ve bu iş yani öyle hani hafife alınacak bir iş değil. Gün geliyor buradan yirmi ton, gün geliyor altmış ton çilek Türkiye'nin her tarafına gidiyor. ihracat ediliyor. Bilmiyorum ama yani bence bu iş hafife alınmamalı ve buralarda dernekler kurulmalı diye düşünüyorum" diye konuştu.

Çilek üretiminin zorluklarını anlatan Sartekin, "Bir yağmur yağsa burada çalışılmıyor zaten. Bir fırtına gelse seralar zarar görse bütün emekler boşa gidiyor. İnsanlar buraya o kadar çok emek koyuyor ki yani sayısız miktarda işçi, para olarak yani bütün her şeyini, umudunu bu çileğe bağlıyor. Biz kendimiz başta olmak üzere bütün umudu dikim başladıktan sonra çileğe bağlıyoruz ve gerçekten kışın zorluklarını yaşıyoruz. Çileğimiz yani en ufak bir sel baskını olsun, bir fırtınada zaten hepsi boşa gidiyor" dedi.





