Sanayiciler zor durumda, şimdi de konteyner krizi başladı

- Pandemiyle birlikte denizyolu taşımacılığında yaşanan ‘boş konteyner’ krizi büyümeye devam ederken, firmaların depoları sevkiyata hazır ürünlerle doldu. Yaşanan sıkıntının çözülmesi için ihracatçılar bakanlıktan yardım istedi. Covid-19 salgını sebebiyle dünya genelinde ekonomik sıkıntılar yaşanırken, ihracat yapan büyük firmalar da konteyner krizi ile mücadele ediyor. Pandemi sürecinde birçok sıkıntılarla mücadele eden sanayiciler şimdi de boş konteyner bulunmaması nedeniyle ihracat yapmakta sıkıntı çekiyor. Uzun zamandır ihracat için boş konteyner bulamayan firmaların depoları, sevkiyatı bekleyen ürünlerle doldu. Yaklaşık 4 aydır boş konteyner bulamadıkları için mallarının depoda kaldığını ifade eden ve Aydın’dan dünyanın yaklaşık 50 ülkesine sabun ihracatı yapan Sabuncu A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sabuncu, ellerinde sevkiyata hazır 20 konteyner mal olduğunu belirterek, konteyner krizinin çözüme kavuşturulması için yetkililerden yardım istedi. “Bizim boyumuzu aşıyor” Yaklaşık 1990’dan beri ihracat yaptıklarını ve ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Mehmet Sabuncu; “Giderek artan bir şekilde yaklaşık 4 aydır konteyner bulmada zorluk çekiyoruz. Depomuzda nakledilmeyi bekleyen yaklaşık 20 konteyner malımız var ve boş konteyner bulamadığımız için nakledemiyoruz. Aldığımız duyumlara göre konteynerler ABD’de birikmekte ve bunu almaya gelen gemiler de ya açıklarda ya da limanlarda bekletilmekte. Ayrıca Çin’in de boş konteyner stokladığı yönünde haberler var. Böyle olunca uzak hatlara olan mal sevkiyatlarımız için boş konteyner bulamıyoruz. Bulsak da çok yüksek fiyatlar isteniyor. Daha önceleri bin 900 dolara naklettiğimiz aynı şekildeki bir sevkiyata bugün 6 bin dolar isteniyor. Yani nakliyelerde son derece artış var. Bu sorun uzun vadede devam ederse pazar kaybına sebep olacak ve satış yaptığımız noktalar daha yakın yerlerden tedarik etmeye çalışacaktır. Dolayısıyla bu sorun, ülke olarak ihracatımıza, üretimimize ve istihdamımıza hatta biraz daha uzatırsak yatırımlarımızı bile etkileyecek bir durum. Bu kriz, sanayici olarak bizim boyumuzu aşıyor. Ancak sıkıntı hat safhaya gelmek üzere ve giderek her gün artıyor” dedi.

“Büyüyen bir problem var” Konteyner almak için firmalardan randevu almalarına rağmen sürekli tarihlerin ertelendiğini ifade eden Sabuncu, “Boş konteynerler için bize verilen tarihler sürekli iptal ediliyor. Böyle aktara aktara elimizde giderek büyüyen bir problem var ve sadece bizim sektörde değil. Boş konteyner krizi bu şekilde devam ederse mutlaka Türkiye Cumhuriyeti’nin ihracatını da etkileyecek bir pozisyon oluşacak. Ticaret Bakanlığımızca gerekli girişimler yapılıyordur ama daha hızlı bir şekilde netice alınması giderek önem arz etmekte” ifadelerini kullandı. “Türkiye’nin problemi olmaya başladı” Yaşanan bu durumun bilinçli bir hareket olabileceğini ifade eden Sabuncu, “Amerika’nın ithalatı ile ihracatı arasında 2 katı fark var. Amerika ithalatçı bir ülke. Dolayısıyla çok konteyner geliyor, daha az konteyner çıkıyor. Hal böyleyken Amerika niye boş konteynerleri elinde biriktiriyor. Yani bunun bir sebebi olması lazım ama bilemiyoruz. Bu şekilde kendisini garantiye almak isteyen Çin’in de boş konteyner stoğuna başladığı söyleniyor. Neticede olan bize oluyor. Firma olarak, sanayiciler olarak elimizden bir şey gelmiyor. İnşallah bu problem biran önce aşılır. Çünkü, bu kriz Türkiye’nin problemi olmaya başladı.

Geçen sene 51 ülkeye ihracat yaptık ama uzak hatlarda sıkıntı çok büyük. Yani yakın hatlarda biraz pahalı da olsa bir şekilde boş konteyner bulup sevkiyatımızı yapıyoruz. Uzak hatlarda ise sevkiyat yapmamız zor oluyor. Şu an depomuzda bekleyen 20 konteyner malımız var, konteynerimiz olsa hemen sevk edebileceğiz. Bu da ekonomiye bile ciddi etki ediyor. Bu ürünlerimizi yaklaşık 4 ay önce sevk edebilseydik şuan paraları gelmiş ve çark dönüyor olacaktı. Şu an için giderek çıkmaza giren bir durum yaşıyoruz” dedi.





