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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Özman: “Altın düşüşlerinde panik yapmamak lazım”

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Özman: “Altın düşüşlerinde panik yapmamak lazım”

Altından detaylar

Yabancı Yatırımcı Altın Fiyatı Yatırımcı Çeyrek Altın Hisse Senetleri 

-Fiyat detayları
-Salih Özman konuşma
-Genel detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, “Acil paraya ihtiyaçları olmayan vatandaşlarımızın da altın bozdurmasını tavsiye etmem. Bu düşüşlerde panik yapmamak lazım” dedi.
Gram altın 398 TL’den alıcı buluyor. Bu fiyat 6 aylık dönemin en düşük fiyatı. Türkiye’de ekonomi yönetiminde yaşanan değişim piyasalardaki güven ortamını arttırdı. Piyasalardaki güven ortamı Türk lirasının değerini arttırırken dövizde sert düşüşlere neden oldu. Altında yaşanan düşüşten dolayı insanların panik yapmaması gerektiğini belirten Salih Özman, acil paraya ihtiyacı olmayan kişilerin ellerindeki altını bozdurmamaları tavsiye etti. Yaz aylarının başına kadar döviz kurlarında yükselme olmayacağını belirten Salih Özman, “Türk Lirası önümüzdeki dönemde de değerli olacak. Döviz kurları dün olduğu gibi her gün artan rakamlara ulaşmayacak. Yılın ikinci çeyreğinin sonuna kadar, yaz aylarının başına kadar döviz kurlarında yükselme olmayacak. Bu yönüyle bir yükselme tabi ki altında da beklemek mümkün değil. Dünyadaki altın yatırımcıları tarafından altın alımları başlarsa altının ons rakamlarında yükseliş olabilir. Onun için elinde uzun vadeli, boşta duran parası olan varsa altın şu an itibariyle alınabilir. Acil paraya ihtiyaçları olmayan vatandaşlarımızın da bozdurmasını tavsiye etmem. Bu düşüşlerde panik yapmamak lazım. Paraya ihtiyaçları yoksa yükseliş süreçlerini beklemelerini tavsiye ederim. Şu an da çeyrek altın fiyatı 695 TL, yarım altın fiyatı 1390 TL, tam altın fiyatı ise 2840 TL’den satış görmekte” diye konuştu.
Ekonomi yönetimine olan güvenin piyasalarda olumlu bir etki yaptığını söyleyen Özman, “Bu uzun süreçli bir hadise. 2020’nin Kasım ayından beri yeni ekonomi yönetiminin göreve başlaması piyasaya olumlu bir etki yaptı. Türkiye’de dolarizasyon çok hakimdi, sürekli dolar yatırımı yapılıyordu. Şu an da tersine dönülmesi için gayret ediliyor. Bu durum şu an da yüzde 100 gerçekleşmemiş olsa bile yabancı yatırımcılar ciddi manada Türkiye’deki döviz varlıklarını TL’ye çevirip Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hazine bonosu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na da yatırım yapıyorlar. Rakamlar son derece aşağı doğru çekilmişti hisse senetleri borsasında. Şirket değerleri son derece düşmüştü. Dolayısıyla bunu bir avantaj, bir alım imkânı olarak gördü yabancılar. Ciddi manada Türk varlıklarına yatırım yapmaya başladılar. Merkez Bankası’nın da peşi peşine piyasa beklentilerinin üzerinde döviz kurlarını yükseltmesi Türk Lirasının cazibesini artırdı. Ekonomi yönetimine olan güven, Türk Lirasının yüksek faiz sebebiyle cazibesinin olması, yabancı para kurlarını aşağı doğru çekmeye başladı.
9 liraya kadar yükselen dolar bugün itibariyle 7 liranın altında. Bunun iyimser olarak biraz daha aşağı düşmesi bekleniyor” şeklinde konuştu.

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