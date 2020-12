Özman: 'Altın olması gereken fiyatta'

-Bilezik detayları

SAMSUN



- Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, Türkiye’de doların değer kaybetmesinin altın fiyatlarını maliyet olarak ucuzlattığını belirterek, "Altının şu anki fiyatı aslında olması gereken fiyat. Fiyatların düşmesi durabilir ama en azından belli bir süre stabil devam eder" dedi.

Dünya piyasalarında altın fiyatlarında artış gözlemlenirken, Türkiye’de altının gram fiyatı son 3 ayın en düşük seviyesine indi. Yıl sonunda altın fiyatlarında beklenen fiyat artışı dolar kurundaki sert düşüş ile fiyatların gerilemesine neden oldu. Kasım ayında 540 TL’den alıcı bulan gram altın şu an 444 TL bandına kadar geriledi. Türkiye’de altın fiyatları düşerken, dünya piyasalarında altının ons fiyatı sene başında bin 500 dolarken, şu an bin 900 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Yeni ekonomi yönetiminin piyasa beklentilerini karşıladığını belirten Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, “Sene sonu itibarıyla herkes fiyat hareketlerini takip ediyor. Döviz ve altın fiyatlarında bir düşüş söz konusu. Yıl sonlarına doğru genelde fiyatlarda yükselme olurdu. İnsanlar açık pozisyonlarını kapatırdı. Bu sene tam tersi oldu, fiyatlar geri doğru çekilmeye başladı.

Bunun en büyük nedeni, yeni ekonomi yönetiminin göreve başlaması. İlk etapta faizleri 200 baz puan, daha sonra beklentilerin üzerinde 200 baz puan yükseltmesi yüksek faiz Türk Lirası'nın değerini arttırdı. Ekonomi yönetimi piyasa beklentilerini birebir karşıladı. Hatta piyasa beklentilerinin bir adım önüne geçtiler. Fiyatlardaki gevşemenin nedeni budur” diye konuştu.

"Belki ileride dövizden kaçışı beraberinde getirecek” Uluslararası piyasalarda altın fiyatları yükselmesine rağmen Türkiye’de altın fiyatları son 3 ayın en düşük seviyesinde. Bu düşüşün dolar kurundaki düşüşten kaynaklandığını ifade eden Başkan Özman, “Aslına bakıldığında dünyada altın fiyatlarında bir düşüş söz konusu değil. Türkiye’de altın fiyatlarında ciddi bir düşüş oldu. Bu düşüş döviz kurlarındaki hareketlilikten kaynaklanıyor. Faizlerdeki yükseliş Türk Lirası'nın değerinin yükselmesine neden oldu. Dövizden kaçış olmadı ama dövizin TL’ye dönmesini sağladı. Belki ileride dövizden kaçışı beraberinde getirecek” şeklinde konuştu.

“Bu fiyatlar uzun süre stabil devam eder" Yeni yılın ilk altı ayında altın fiyatlarının stabil devam etmesini beklediklerini ifade eden Özman, “Uluslararası piyasalarda altın fiyatları düşmedi. Sene başında bin 500 dolardı, şimdi bin 900 dolar civarlarında. Yani uluslararası piyasalarda yükseliş söz konusu. Türkiye’de doların değer kaybetmesi altın fiyatlarını maliyet olarak ucuzlattı. Şu an altın fiyatları 450 TL rakamlarına geldi. Altın 550 TL olduğu zaman bunun gerçek fiyatı olmadığını biliyorduk. Bu fiyatlar ekonomimizin layığı olan yerler değil. Şu an olan fiyat aslında olması gereken fiyat. Fiyatların düşmesi durabilir ama en azından belli bir süre stabil gidecektir. Bu fiyatlar birkaç ay önce olduğu gibi ani artışları yılın ilk altı ayında göreceğimizi zannetmiyorum. Bu fiyatlar uzun süre stabil devam eder. Çok küçük artışlar olur ama büyük sıçramalar yapacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. (OU-SLH-



