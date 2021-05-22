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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
OSMANİYE - Kadınlar topladıkları papatyaları ilaç ve kozmetik sektörü için kurutup satıyor

OSMANİYE - Kadınlar topladıkları papatyaları ilaç ve kozmetik sektörü için kurutup satıyor

- Papatya toplayan kadınlar - Toplanan papatyalarının kutulara koyulması - Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir ile röportaj - Kadınlardan Asile Kocaispir ile röportaj - Kadınların papatya çiçeğini temizlemesi ve kurutması Osmaniye 'de kadınlar topladıkları papatyaları ilaç ve kozmetik sektörü için kurutup satıyorOSMANİYE (AA) - Osmaniye li kadınlar, dağ ve tarlalardan toplayıp kuruttukları papatyaları ilaç ve kozmetik sektörüne satarak gelir elde ediyor.Kadirli ve Sumbas ilçelerinde kadınlar, sabahın erken saatlerinde papatya toplamak için dağ ve tarlaların yolunu tutuyor.Doğadan topladıkları papatyaları temizleyen kadınlar, daha sonra evlerinin dam ve avlusuna sererek 3 gün çiçekleri kurumaya bırakıyor.Kuruma işlemleri tamamlanan papatyalar, paketlenerek ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılmak üzere kilogramı 25 liradan satılıyor.Kadınlar papatya sayesinde hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. - "Yöremizde yılda ortalama 10 ton civarında papatya toplanıyor"Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine, yörede kadınların her yıl mayıs ve haziranda kırsal bölgelerde açan papatyaları topladığını söyledi.

Belirli işlemlerin ardından papatyaların ekonomiye kazandırıldığını dile getiren İspir, "Yöremizde yılda ortalama 10 ton civarında papatya toplanıyor. Zahmetli iş ama üretime önemli katkısı oluyor." dedi.
Asile Kocaispir de her yıl doğada kendiliğinden yetişen papatyaları tek tek topladıklarını söyledi.

Ayıklama ve kurutma işleminin ardından papatyaları paketlediklerini anlatan Kocaispir, ürünün kilogramını 25 liradan satarak aile ekonomisine katkı sağladığını belirtti.
Papatya alımı yapan Ömer Arslantaş da yılda ortalama 3 ton kurutulmuş papatyayı İzmir'e gönderdiğini, ürünün burada ilaç ve kozmetik sektöründe değerlendirildiğini kaydetti.

Muhabir Uttu Aile Ekonomisi Irak 

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