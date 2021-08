Noyan Ciritoğlu:“Pandemi döneminde Türk firmaları Amerika’ya çıkartma yaptı”

- Noyan Ciritoğlu konuşma

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ABD’nin Chicago kentinde kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi’ni tanıtmak için Kdz. Ereğli’ye gelen TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu, “Şu an Amerika’daki büyük ithalatçılar yeni pazarlar ve yeni arayışlar içindeler ve yeni ülkelerle yapmak istiyorlar. Çin’den kurtulmak istiyorlar. Pandemi döneminde Türk firmaları Amerika’ya çıkartma yaptı ve çok da başarılı oldular.” Dedi. TOBB’un ABD’nin Chicago kentinde kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi, Kdz. Ereğli TSO’da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Yaşar Tetiker Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu, Chicago Ticaret Merkezi hakkında bir sunum yaptı. Ciritoğlu, “Şirketlerimizin başarısı için çalışıyoruz” Ciritoğlu, Türk Ticaret Merkezi- Chicago ile Türkiye’deki firmalara, ABD’de şirket kurulmasından satış sonrası hizmetlere kadar her alanda hizmet sunduklarını belirterek, “Üye firmalarımıza Amerika’da şirketini kuruyoruz, banka hesabınızı açıyoruz, elemanını veriyoruz ve malınızı satana kadar yanında oluyoruz. Biz bu felsefe ile hizmet veriyoruz. Pazarda şirketlerimizin başarılı olabilmeleri için her türlü çalışmayı yapıyoruz.” Dedi. TOBB Türkiye Ticaret Merkezi’nin dört ana hedefi olduğunu söyleyen Ciritoğlu, “İlki firmalarımız için tedarik zincirlerini oluşturmak ve çeşitlendirmek, ikincisi yeni satış kanalları oluşturmak, üçüncüsü firmalarımızın orada yapacağı ortak girişimlerde doğru hamleler yapabilmeleri için yanlarında olmak, dördüncüsü de doğrudan yatırımlarında yol gösterici olmak istiyoruz. İlk Ticaret Merkezi’ni Amerika’ya kurmamızın sebebi de şu; dünyanın en büyük ithalatçısı, yıllık 2,5 Trilyon dolar ithalat yapan bir ülke. Neden Chicago’yu seçtik; imalat sanayinin merkezi konumunda, hava kargo taşımacılığının yapıldığı dünyanın üçüncü en yoğun havalimanı Chicago’da, birçok şirketin genel merkezi burada, aynı zamanda Fortune 500 listesindeki ilk 37 firmanın merkezinin bulunduğu yer, yine Fortune 500’de ilk 300 firmanın depolarının olduğu yer. Anlaşılacağı üzere Amerika’ın endüstriyel ve ticaret operasyonlarının lojistik merkezi özelliğini taşıyor Chicago. Bu yüzden biz ilk merkezimizi Chicago’da açma kararı aldık.” ifadelerine yer verdi. Ciritoğlu, Türk Ticaret Merkezi- Chicago’yu neden Pandemi döneminde kurduklarını ise şu sözlerle açıkladı: “Pandemiyi Odalar ve Borsalar Birliği olarak biz bir avantaj olarak gördük. Nedeni de şu; Amerika’nın bugüne kadar ki en büyük tedarikçisi Çin’di. Şimdi değil. Çünkü, pandemide Çin’in yanlış operasyonlara imza atması Amerika’daki ithalatçı firmaların tedarik listelerini yenilemesine sebep oldu. Şu an Amerika’daki büyük ithalatçılar yeni pazarlar ve yeni arayışlar içindeler ve yeni ülkelerle yapmak istiyorlar. Çin’den kurtulmak istiyorlar. Ayrıca pandemi döneminde Türk firmaları Amerika’ya çıkartma yaptı ve çok da başarılı oldular. Onlardan biri benim. Amerika’ya pandemi döneminde hem maske hem de önlük sattım. Maske yaklaşık 5 milyon adede yakın, bir milyon 400 bin adet de önlük sattım. Sattığım önlükler Level 1’di, ilk 350 bin adetlik sevkiyatı yaptıktan sonra hastane bana telefon açtı, bana yanlış ürünü yollamışsınız diye. Bize Level 2 yollamışsınız dediler. Yani bizim Türkiye’deki Level 1 ürünümüzü Çinli Level 2 diye satmış. Bunun üzerine aynı hastaneye ben toplamda 1 milyon 400 bin adet önlük sattım. Şu bir gerçek Çinli Amerika’da çok başarılı olamamış. Fakat Amerika’nın lojistik sorununu ortadan kaldırdığı için tercih sebebi olmuş. Dolayısıyla pandemi döneminde Türk firmalarımız çok avantajlılar. Şunu da belirtmek isterim; şöyle bir avantajı da var Türkiye’nin Amerika’da Türk malına karşı bir olgu yok ne negatif ne de pozitif. Bu da çok büyük bir avantaj. Türk malı gerçekten Çin malına göre oldukça kaliteli ve rağbet görüyor.” Ciritoğlu, 50 firma ile sınırlı üyelerine TOBB ile Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı destekleri de ayrı ayrı satır başları ile açıkladı.

