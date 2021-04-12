Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Nijerya’dan yola çıkan doğalgaz gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Nijerya’dan yola çıkan doğalgaz gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale boğazından geçerken detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Doğalgaz Uzunlu Bermuda Akkale 


- Nijerya’nın Bonny Limanı’ndan yola çıkan dev doğal gaz tankeri Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Tankerin, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Botaş Limanı’na gideceği öğrenildi. 29 Mart 2021 tarihinde Nijerya’nın Bonny Limanı’nda yola çıkan ‘LNG BONNY II’ adlı sıvılaştırılmış Doğal gaz tankeri, 15 gün deniz yolculuğunun ardından bugün saat 10.30’da Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. 11.30 sıralarında Çanakkale önlerinde olan tanker, Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısını da geçerek, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu’nu da döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. 6 yıl önce inşa edilen tanker gemisi, yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 46 metre genişliğinde. 177 bin metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz taşıma kapasitesi olan bermuda bandıralı dev gemi, Botaş Limanı’na sıvılaştırılmış doğal gazı boşalttıktan sonra geri döneceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement