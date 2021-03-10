MERSİN - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız'
MERSİN - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız" - Akkuyu NGS üçüncü ünitenin temel atma töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıMERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin Üçüncü Ünitesinin Temel Atma Töreni’ne video konferans yöntemiyle katıldı. (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizi en ileri düzeyde güvenlik sistemleriyle donatıyor, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı standartlarına uygunluğuna mutlaka dikkat ediyoruz."
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