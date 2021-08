-Genel ve detay



( ANKARA ) Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: "Bir an önce adil bir teklif gelmeli" ANKARA



- Ankara Anadolu Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bir an önce adil bir teklif gelmeli son 3 güne girdiğimiz Toplu Sözleşme'den memnuniyet üreten sonuç çıkmalı" dedi.

Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Anadolu Meydanı'nda miting düzenledi.

Düzenlenen mitingde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bir yandan milletimizin gerçeklerini ıskalamamanın derdindeyiz. Diğer taraftan ise kamu görevlilerinin memur emeklilerinin haklarını korumanın, hukukunu korumanın, alım gücünü yükseltmenin, maaşlarını alın teriyle eş değer hale getirmenin, refahtan pay almanın, bütçeden hak almanın peşindeyiz" diye konuştu.

Anadolu Meydanı'nda beklentileri açıklamak üzere toplandıklarını anlatan Başkan Yalçın, "Emeğin örgütlü gücüyle kamu işverenine yeni adil bir teklif beklentimizi haykırmak için toplandık. Emeğin örgütlü gücü Memur-Sen olarak buradan haykırıyoruz. Bir an önce adil bir teklif gelmeli son 3 güne girdiğimiz Toplu Sözleşme'den memnuniyet üreten sonuç çıkmalı diyoruz" şeklinde konuştu.

İlk teklifle beraber kamudaki sözleşmeli istihdama ilişkin kurulan cümleyi doğru bulduklarını belirten Yalçın, 3600 Ek Gösterge konusunun da memnuniyetlerini arttırdıklarını ifade etti.

5. Dönem Toplu Sözleşme masasında uzlaşılamadığını hatırlatan Yalçın, "Kamu işveren hakem ortaklığının eseri olan geçmiş dönemdeki mutabakatsızlık alım gücünü düşürdü. Hakem de Allah için hakemlik yapmadı" dedi.

Memur-Sen'in 6.Dönem Toplu Sözleşmesi'nde Kamu İşveren'den talepleri ise şu şekilde: “Katsayılar toplamda yüzde 38 artırılmalı. Enflasyon farkı gerçekleştiği anda maaşlara yansıtılmalı. Kamu Görevlilerinin ekonomik büyümeye katkısı görülmeli ve yüzde 6 Refah Payı verilmeli. 5. Dönem Toplu Sözleşmenin zararları görülmeli, 600 TL Seyyanen zamla kayıplar giderilmeli. Ayrım yapılmadan, tüm kamu görevlileri 3600 Ek Gösterge’den yararlandırılmalı. Kıdem aylığında sınırlama kalkmalı, gösterge rakamı artmalı. Mevcut Sözleşmeli Personel kadroya geçirilmeli, Kamuda sözleşmeli istihdama son verilmeli, ,vekil, ebe, hemşire, imamlar ile usta öğreticiler, fahri ve benzeri pozisyonlardaki personel kadroya geçirilmeli.” Kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, doğum, ölüm ve evlenme yardımı ödeneklerinin artırılması gerektiğini kaydetti.