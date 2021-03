- 'Mavi kent' Mardin’deki turizm hareketliliği esnafın yüzünü güldürdü

-Esnaf Mustafa İlhan röportaj

( MARDİN ) MARDİN



- Korona virüs risk haritasına göre düşük riskli iller arasında bulunan Mardin’de, yeni kontrollü normalleşme ile birlikte turizmde yaşanan hareketlilik, esnaf ve otelcilerin yüzünü güldürdü. Yeni kontrollü normalleşme ile birlikte korona virüs risk haritasına göre mavi kategoride bulunan Mardin, turist almaya başladı.

Turistlerin ilçeye gelmesi en çok esnaf ve otelcileri sevindirdi. Esnaf, tedbirlere uyulması için büyük bir hassasiyet göstermeye başladı.

Son 2 haftalık normalleşme sürecinde turizmde canlanmanın yaşandığını kaydeden otel işletmecisi Ahmet Kaya, misafirleri hijyen koşullarına uyarak, maske ve mesafe kurallarıyla birlikte misafir ettiklerini söyledi.



Kaya, "Özellikle maske, mesafe ve hijyen konusuna büyük önem gösteriyoruz. Hem çalışan hem de işletme olarak bunlara çok dikkat ediyoruz. Bu anlamda hastalığın seyrini de azaltmaya çalışıyoruz. Hastalığın başlangıcından son 2 hafta öncesine kadar turizmde gözle görülür bir azalma vardı. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte son 2 haftada turizmde bir hareketlilik başladı.

Şehirde turist akını yaşanıyor. Bu durumun tüm Mardin’i olumlu şekilde etkiledi. Genel itibariyle yerli iç turist geliyor. Ama farklı ülkelerden gelen turistler de mevcut" dedi.

Korona virüsün azalması ile birlikte bölgede huzur ve güvenin sağlanmasının da turist gelişlerinde etkili olduğunu vurgulayan Kaya, "Tüm şehirde tüm memleketin her tarafında hareketlilik başladı.

Turizme iş hayatına olumlu bir şekilde katkıları olmuştur. Tüm bölge halkının da beklentisi huzur ve güvenliğin artarak devam etmesi. Özellikle daha güzel daha yaşanılabilir bir hayatın sürdürüleceği umudu devam etmektedir" diye konuştu.

Şu an ekonomik açıdan iyiye gittiklerini belirten gümüş mağazası işleten Mustafa İlhan da "Uzun bir süre kapalıydık. Son 2 haftadır iş yerlerimizi açtık. Son dönemlerde turist de gelmeye başladı.

Sosyal mesafemizi koruyoruz. Şu an Allah’a şükür sorunumuz yok” şeklinde konuştu.

